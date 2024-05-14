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Pepe Jeans☆ショートパンツ☆ジャージ素材☆ブラック☆Sサイズ☆
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￥2176税込
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●全商品一覧
全商品→#ALL_kazukazi
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
[ブランド]
PepeJeansLONDON
ぺぺジーンズロンドン
[商品]
AXAIL
ジャージ素材ショートパンツ
[サイズ]
Sサイズ
ウエスト平置き36〜59cm/
丈47cm/股下23cm/ワタリ30cm/裾幅23cm
[カラー]
ブラック黒
[素材]
ポリエステル50%
綿43%
ポリウレタン7%
[状態]
新品未使用タグ付き
※紐先端に付いているカバーが片方だけ取れてます。
着用には問題ありません。
[定価]
¥9,680(税込)
[詳細]
ぺぺジーンズのジャージショーツ
●ジャージ素材で360度伸縮性があるショートパンツ
ノンストレスで穿けるので、普段着はもちろんスポーツやアクティブ時、旅行時などにもオススメです
●左ジップ下と右後にブランドラバーロゴ
●止水ジップポケット
●3ポケット
●ジップ部分にブランドロゴ入り
●膝丈
●ウエストはゴムと紐で調整可能
●DIESEL(ディーゼル)、BALR(ボーラー)、SY32bysweetyearsなどのブランド好きにオススメです
ショートパンツショーツハーフパンツ半パン
ジャージストレッチパンツ
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[サイズ]
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ブラック黒
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ぺぺジーンズのジャージショーツ
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ショートパンツショーツハーフパンツ半パン
ジャージストレッチパンツ
商品の説明
Pepe Jeans☆ショートパンツ☆ジャージ素材☆ブラック☆Sサイズ☆
Pepe Jeans☆ショートパンツ☆ジャージ素材☆ブラック☆Sサイズ☆
Pepe Jeans☆ショートパンツ☆ジャージ素材☆ブラック☆Sサイズ☆
Pepe Jeans☆ショートパンツ☆ジャージ素材☆ブラック☆Sサイズ☆
Pepe Jeans☆ショートパンツ☆ジャージ素材☆ブラック☆Sサイズ☆
Pepe Jeans☆ショートパンツ☆ジャージ素材☆ブラック☆Sサイズ☆
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