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ペペジーンズ

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Pepe Jeans☆ショートパンツ☆ジャージ素材☆ブラック☆Sサイズ☆
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販売価格：￥4,950 税込
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ぺぺジーンズロンドン

[商品]
AXAIL
ジャージ素材ショートパンツ

[サイズ]
Sサイズ
ウエスト平置き36〜59cm/
丈47cm/股下23cm/ワタリ30cm/裾幅23cm

[カラー]
ブラック黒

[素材]
ポリエステル50%
綿43%
ポリウレタン7%

[状態]
新品未使用タグ付き
※紐先端に付いているカバーが片方だけ取れてます。
着用には問題ありません。

[定価]
¥9,680(税込)

[詳細]
ぺぺジーンズのジャージショーツ

●ジャージ素材で360度伸縮性があるショートパンツ
ノンストレスで穿けるので、普段着はもちろんスポーツやアクティブ時、旅行時などにもオススメです

●左ジップ下と右後にブランドラバーロゴ

●止水ジップポケット

●3ポケット

●ジップ部分にブランドロゴ入り

●膝丈

●ウエストはゴムと紐で調整可能

●DIESEL(ディーゼル)、BALR(ボーラー)、SY32bysweetyearsなどのブランド好きにオススメです

ショートパンツショーツハーフパンツ半パン
ジャージストレッチパンツ

商品の説明

期間限定：30%OFF Pepe JEANS ぺぺジーンズ モデル着用＆注目アイテム ...
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