Pepe Jeans☆ショートパンツ☆ジャージ素材☆ブラック☆Sサイズ☆

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﻿﻿﻿﻿[ブランド]

PepeJeansLONDON

ぺぺジーンズロンドン



[商品]

AXAIL

ジャージ素材ショートパンツ



[サイズ]

Sサイズ

ウエスト平置き36〜59cm/

丈47cm/股下23cm/ワタリ30cm/裾幅23cm



[カラー]

ブラック黒



[素材]

ポリエステル50%

綿43%

ポリウレタン7%



[状態]

新品未使用タグ付き

※紐先端に付いているカバーが片方だけ取れてます。

着用には問題ありません。



[定価]

¥9,680(税込)



[詳細]

ぺぺジーンズのジャージショーツ



●ジャージ素材で360度伸縮性があるショートパンツ

ノンストレスで穿けるので、普段着はもちろんスポーツやアクティブ時、旅行時などにもオススメです



●左ジップ下と右後にブランドラバーロゴ



●止水ジップポケット



●3ポケット



●ジップ部分にブランドロゴ入り



●膝丈



●ウエストはゴムと紐で調整可能



●DIESEL(ディーゼル)、BALR(ボーラー)、SY32bysweetyearsなどのブランド好きにオススメです



ショートパンツショーツハーフパンツ半パン

ジャージストレッチパンツ