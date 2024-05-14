NIKE×STUSSY ACID WASH PANTS BLUE

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。



こちらnike×stussyのスウェットパンツになります。カラーはブルーです。



サイズはsですが、大変大きい作りとなっております。当方173cm60kgで着用しておりました。



オンラインで購入したものの、着用頻度が少ないため出品させて頂きます。



試着程度の極美品です。タグもお付け致します。



質問等ありましたらお気軽にコメント下さい。

よろしくお願い致します。