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NIKE×STUSSY ACID WASH PANTS BLUE

ステューシー

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NIKE×STUSSY ACID WASH PANTS BLUE
NIKE×STUSSY ACID WASH PANTS BLUE
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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。

こちらnike×stussyのスウェットパンツになります。カラーはブルーです。

サイズはsですが、大変大きい作りとなっております。当方173cm60kgで着用しておりました。

オンラインで購入したものの、着用頻度が少ないため出品させて頂きます。

試着程度の極美品です。タグもお付け致します。

質問等ありましたらお気軽にコメント下さい。
よろしくお願い致します。

商品の説明

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