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NIKE×STUSSY ACID WASH PANTS BLUE
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商品の詳細
こちらnike×stussyのスウェットパンツになります。カラーはブルーです。
サイズはsですが、大変大きい作りとなっております。当方173cm60kgで着用しておりました。
オンラインで購入したものの、着用頻度が少ないため出品させて頂きます。
試着程度の極美品です。タグもお付け致します。
質問等ありましたらお気軽にコメント下さい。
よろしくお願い致します。
商品の説明
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