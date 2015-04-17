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comme des garçons hommeplus 21ss メンズスカート
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￥13824税込
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商品の詳細
素材···ウール
カラー···ブラック
柄・デザイン···無地
commedesgarçonshommeplus21ss
Look6テーラードスカート
金額は約7万円程で購入したと記憶しております。
比較的綺麗な状態ですが、あくまでも中古品であることをご了承ください。
おおよその寸法は
ウエスト40cm
前丈57cm
両脇ポケット付き
秋冬のレイヤードにいかがでしょうか？
その他質問ございましたらお申し付けください！
カラー···ブラック
柄・デザイン···無地
#commedesgarçonshommeplus
#コムデギャルソンオムプリュス
カラー···ブラック
柄・デザイン···無地
commedesgarçonshommeplus21ss
Look6テーラードスカート
金額は約7万円程で購入したと記憶しております。
比較的綺麗な状態ですが、あくまでも中古品であることをご了承ください。
おおよその寸法は
ウエスト40cm
前丈57cm
両脇ポケット付き
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カラー···ブラック
柄・デザイン···無地
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#コムデギャルソンオムプリュス
商品の説明
comme des garçons hommeplus 21ss メンズスカート | tradexautomotive.com
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COMME des GARCONS HOMME PLUS スカート | wic-capital.net
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