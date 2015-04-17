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comme des garçons hommeplus 21ss メンズスカート

コムデギャルソンオムプリュス

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販売価格 ：

13824税込

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comme des garçons hommeplus 21ss メンズスカート
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商品の詳細

素材···ウール
カラー···ブラック
柄・デザイン···無地

commedesgarçonshommeplus21ss
Look6テーラードスカート

金額は約7万円程で購入したと記憶しております。
比較的綺麗な状態ですが、あくまでも中古品であることをご了承ください。

おおよその寸法は
ウエスト40cm
前丈57cm
両脇ポケット付き

秋冬のレイヤードにいかがでしょうか？

その他質問ございましたらお申し付けください！

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

#commedesgarçonshommeplus
#コムデギャルソンオムプリュス

商品の説明

comme des garçons hommeplus 21ss メンズスカート | tradexautomotive.com
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