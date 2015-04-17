comme des garçons hommeplus 21ss メンズスカート

商品の詳細

素材···ウール

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地



commedesgarçonshommeplus21ss

Look6テーラードスカート



金額は約7万円程で購入したと記憶しております。

比較的綺麗な状態ですが、あくまでも中古品であることをご了承ください。



おおよその寸法は

ウエスト40cm

前丈57cm

両脇ポケット付き



秋冬のレイヤードにいかがでしょうか？



その他質問ございましたらお申し付けください！



カラー···ブラック



柄・デザイン···無地



#commedesgarçonshommeplus

#コムデギャルソンオムプリュス