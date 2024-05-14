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【美品】NIKE (NOCTA ノクタ) WOVEN PANTS SAIL【Ｍ】
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￥5060税込
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#美品にて希少
#複数割引（詳細は文末にて）
※タウンユースにて１～２度、短時間着用にてかなり美品です。
ゴルフ使用は、しておりません。
「新品同様」としたいところです(^^ゞ
NIKE＆DrakeコラボレーションNOCTA
ゴルフアパレルコレクション。
「吸汗性」「速乾性」「耐久性」に優れたウーブン素材。
◆商品名
「NIKEナイキ」＆「Drakeドレイク」
コラボレーション「ノクタ（NOCTA）」
ゴルフアパレルコレクション。
NIKEMNRGNOCTADFWOVENPANTSSAIL21FA-S
ウーブンパンツ
DJ5588-133
本体価格：¥18,150-税込
◆素材
本体：ナイロン100％
メッシュ部分：ポリエステル100％
ポケット部分：ポリエステル100％
裏地：ポリエステル100％
◆原産国：VIETNAM ベトナム
◆サイズ：Ｍ
◆カラー：WHITE ホワイト
◆仕様（写真８・９枚目）
ジッパー付きポケット（サイド×2・バック×1）
両脚部分ジッパー開閉ベンチレーション。
両裾部分ジッパーにて開閉可能。
◆採寸 平置き（素人採寸・平置き・若干の誤差）
ウエスト：約42cm
股上
前：約32cm
後：約43cm
股下：約70cm
ワタリ：約30cm（股下10cm位置採寸）
裾幅：約15cm（裾口リブ）
◆写真
1枚目：WEBより
2～8枚目：実物
★お願い★
「目立ったキズ・ヨゴレ」など見受けられない状態ですが、「着用に伴う毛羽立ち・キズ・ヨゴレ」など、記載に無い細かなものが見受けられる場合がございます。
自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。
★即購入★
大歓迎いたします。
#複数割引（詳細）
衣類（新品・古着の組み合せ自由）
2点お買い上げ 15%割引
3点お買い上げ 20%割引
5点お買い上げ 30%割引
8点お買い上げ 40%割引
10点以上お買い上げ50%割引
※申し訳ありませんが、複数割引（衣類）は、衣類のみの組み合わせに限らせて頂きます。
#美品にて希少
#複数割引（詳細は文末にて）
※タウンユースにて１～２度、短時間着用にてかなり美品です。
ゴルフ使用は、しておりません。
「新品同様」としたいところです(^^ゞ
NIKE＆DrakeコラボレーションNOCTA
ゴルフアパレルコレクション。
「吸汗性」「速乾性」「耐久性」に優れたウーブン素材。
◆商品名
「NIKEナイキ」＆「Drakeドレイク」
コラボレーション「ノクタ（NOCTA）」
ゴルフアパレルコレクション。
NIKEMNRGNOCTADFWOVENPANTSSAIL21FA-S
ウーブンパンツ
DJ5588-133
本体価格：¥18,150-税込
◆素材
本体：ナイロン100％
メッシュ部分：ポリエステル100％
ポケット部分：ポリエステル100％
裏地：ポリエステル100％
◆原産国：VIETNAM ベトナム
◆サイズ：Ｍ
◆カラー：WHITE ホワイト
◆仕様（写真８・９枚目）
ジッパー付きポケット（サイド×2・バック×1）
両脚部分ジッパー開閉ベンチレーション。
両裾部分ジッパーにて開閉可能。
◆採寸 平置き（素人採寸・平置き・若干の誤差）
ウエスト：約42cm
股上
前：約32cm
後：約43cm
股下：約70cm
ワタリ：約30cm（股下10cm位置採寸）
裾幅：約15cm（裾口リブ）
◆写真
1枚目：WEBより
2～8枚目：実物
★お願い★
「目立ったキズ・ヨゴレ」など見受けられない状態ですが、「着用に伴う毛羽立ち・キズ・ヨゴレ」など、記載に無い細かなものが見受けられる場合がございます。
自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。
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#複数割引（詳細）
衣類（新品・古着の組み合せ自由）
2点お買い上げ 15%割引
3点お買い上げ 20%割引
5点お買い上げ 30%割引
8点お買い上げ 40%割引
10点以上お買い上げ50%割引
※申し訳ありませんが、複数割引（衣類）は、衣類のみの組み合わせに限らせて頂きます。
商品の説明
NIKE M NRG NOCTA DF WOVEN PANTS SAIL 21FA-S
NIKE M NRG NOCTA DF WOVEN PANTS SAIL 21FA-S
Nike NOCTA WOVEN PANT
Nike Men's Sportswear Air Woven Cargo Pants Sail - Toby's Sports
Nike×OFF-WHITE】OFF-WHITE NIKE JORDAN Woven Pant
FEAR OF GOD x Nike Woven Pant Pure Platinum/Light Bone/Sail/Black ...
M NRG NOCTA DF WOVEN PANTS SAIL/ボトム/L/ナイロン/DJ5588-133
NIKE M NRG NOCTA DF WOVEN PANTS SAIL 21FA-S
Nike Men's Sportswear Air Woven Cargo Pants Sail - Toby's Sports
Nike Windrunner Woven Lined Pants Light Orewood Brown / Sail ...
NIKE M NRG NOCTA DF WOVEN PANTS SAIL 21FA-S
NEW w/ tags NIKE X NOCTA WOVEN PANT SAIL (WHITE) DJ5588-133 Golf ...
Nike Windrunner Pants (Lt. Orewood Brn/Sail/Black)
NIKE】NIKE SPORTSWEAR SPE UTILITY WOVEN PANTS □SALE□ | メンズ ...
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