【美品】NIKE (NOCTA ノクタ) WOVEN PANTS SAIL【Ｍ】

商品の詳細

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#美品にて希少



#複数割引（詳細は文末にて）





※タウンユースにて１～２度、短時間着用にてかなり美品です。

ゴルフ使用は、しておりません。

「新品同様」としたいところです(^^ゞ





NIKE＆DrakeコラボレーションNOCTA

ゴルフアパレルコレクション。



「吸汗性」「速乾性」「耐久性」に優れたウーブン素材。





◆商品名

「NIKEナイキ」＆「Drakeドレイク」

コラボレーション「ノクタ（NOCTA）」

ゴルフアパレルコレクション。

NIKEMNRGNOCTADFWOVENPANTSSAIL21FA-S

ウーブンパンツ

DJ5588-133





本体価格：¥18,150-税込





◆素材

本体：ナイロン100％

メッシュ部分：ポリエステル100％

ポケット部分：ポリエステル100％

裏地：ポリエステル100％





◆原産国：VIETNAM ベトナム

◆サイズ：Ｍ

◆カラー：WHITE ホワイト

◆仕様（写真８・９枚目）

ジッパー付きポケット（サイド×2・バック×1）

両脚部分ジッパー開閉ベンチレーション。

両裾部分ジッパーにて開閉可能。





◆採寸 平置き（素人採寸・平置き・若干の誤差）

ウエスト：約42cm

股上

前：約32cm

後：約43cm

股下：約70cm

ワタリ：約30cm（股下10cm位置採寸）

裾幅：約15cm（裾口リブ）





◆写真

1枚目：WEBより

2～8枚目：実物





★お願い★

「目立ったキズ・ヨゴレ」など見受けられない状態ですが、「着用に伴う毛羽立ち・キズ・ヨゴレ」など、記載に無い細かなものが見受けられる場合がございます。

自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。



★即購入★

大歓迎いたします。



#複数割引（詳細）

衣類（新品・古着の組み合せ自由）

2点お買い上げ 15%割引

3点お買い上げ 20%割引

5点お買い上げ 30%割引

8点お買い上げ 40%割引

10点以上お買い上げ50%割引

※申し訳ありませんが、複数割引（衣類）は、衣類のみの組み合わせに限らせて頂きます。