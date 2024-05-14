  • 【美品】NIKE (NOCTA ノクタ) WOVEN PANTS SAIL【Ｍ】
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【美品】NIKE (NOCTA ノクタ) WOVEN PANTS SAIL【Ｍ】

ナイキ

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【美品】NIKE (NOCTA ノクタ) WOVEN PANTS SAIL【Ｍ】
【美品】NIKE (NOCTA ノクタ) WOVEN PANTS SAIL【Ｍ】
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#美品にて希少

#複数割引（詳細は文末にて）


　※タウンユースにて１～２度、短時間着用にてかなり美品です。
　　ゴルフ使用は、しておりません。
　「新品同様」としたいところです(^^ゞ


NIKE＆DrakeコラボレーションNOCTA
ゴルフアパレルコレクション。

「吸汗性」「速乾性」「耐久性」に優れたウーブン素材。


◆商品名
「NIKEナイキ」＆「Drakeドレイク」
コラボレーション「ノクタ（NOCTA）」
ゴルフアパレルコレクション。
NIKEMNRGNOCTADFWOVENPANTSSAIL21FA-S
ウーブンパンツ
DJ5588-133


本体価格：¥18,150-税込


◆素材
　　本体：ナイロン100％
　　メッシュ部分：ポリエステル100％
　　ポケット部分：ポリエステル100％
　　裏地：ポリエステル100％


◆原産国：VIETNAM　ベトナム
◆サイズ：Ｍ
◆カラー：WHITE　ホワイト
◆仕様（写真８・９枚目）
　　ジッパー付きポケット（サイド×2・バック×1）
　　両脚部分ジッパー開閉ベンチレーション。
　　両裾部分ジッパーにて開閉可能。


◆採寸　平置き（素人採寸・平置き・若干の誤差）
　ウエスト：約42cm
　股上
　　前：約32cm
　　後：約43cm
　股下：約70cm
　ワタリ：約30cm（股下10cm位置採寸）
　裾幅：約15cm（裾口リブ）


◆写真
1枚目：WEBより
2～8枚目：実物


★お願い★
「目立ったキズ・ヨゴレ」など見受けられない状態ですが、「着用に伴う毛羽立ち・キズ・ヨゴレ」など、記載に無い細かなものが見受けられる場合がございます。
自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。

★即購入★
大歓迎いたします。

#複数割引（詳細）
　衣類（新品・古着の組み合せ自由）
　　2点お買い上げ　　　15%割引
　　3点お買い上げ　　　20%割引
　　5点お買い上げ　　　30%割引
　　8点お買い上げ　　　40%割引
　　10点以上お買い上げ50%割引
※申し訳ありませんが、複数割引（衣類）は、衣類のみの組み合わせに限らせて頂きます。

商品の説明

【美品】NIKE (NOCTA ノクタ) WOVEN PANTS SAIL【Ｍ】
NIKE M NRG NOCTA DF WOVEN PANTS SAIL 21FA-S
【美品】NIKE (NOCTA ノクタ) WOVEN PANTS SAIL【Ｍ】
NIKE M NRG NOCTA DF WOVEN PANTS SAIL 21FA-S
【美品】NIKE (NOCTA ノクタ) WOVEN PANTS SAIL【Ｍ】
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