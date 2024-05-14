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VOLCOM ボルコムHYBRID SHORT20/4WAYストレッチ29in

ボルコム

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商品の詳細

◆VOLCOMボルコム
◆HYBRIDSHORT20/4WAYSTRETCH
◆カラー　BLKブラック
◆サイズ　29インチ
　平置き寸法(cm)
ウエスト29in/39総丈50股下24裾幅26
◆商品詳細
　◾️素材　ナイロン86%ポリウレタン14%
　◾️新品未使用
　◾️水陸両用　ストレッチ
　◾️ポケット横2横脇1後2
◾️股内側ボルコム刺繍ロゴ入
◎価格¥9,900(税込)

商品の説明

VOLCOM ボルコムHYBRID SHORT20/4WAYストレッチ29in
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