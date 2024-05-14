Elena Dawson エレナドーソン　DRAWSTRING PNATS

商品の詳細

●ブランド:ElenaDawson

●サイズ:S

●素材:ツイードウール

●商品名:M.DRAWSTRINGLINEDPNATS

●色:GREEN



採寸値

ウエスト60cm-股上36cm股下64cm-わたり幅35cm-総丈92cm-裾幅24cm

※丈に関しては、伸ばした状態で94cm

ロールアップしたイメージは4枚目の写真



※Sサイズですがウエストの採寸値が大きく、紐でギュッと絞って履くワンサイズのイメージです。どの体格の人でも履けるかと思います



裾のライニングに少々汚れ有ります(写真参照)



#エレナドーソン

#elenadawson