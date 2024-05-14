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Elena Dawson エレナドーソン　DRAWSTRING PNATS

ポールハーデン

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25200税込

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Elena Dawson エレナドーソン　DRAWSTRING PNATS
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商品の詳細

●ブランド:ElenaDawson
●サイズ:S
●素材:ツイードウール
●商品名:M.DRAWSTRINGLINEDPNATS
●色:GREEN

採寸値
ウエスト60cm-股上36cm股下64cm-わたり幅35cm-総丈92cm-裾幅24cm
※丈に関しては、伸ばした状態で94cm
ロールアップしたイメージは4枚目の写真

※Sサイズですがウエストの採寸値が大きく、紐でギュッと絞って履くワンサイズのイメージです。どの体格の人でも履けるかと思います

裾のライニングに少々汚れ有ります(写真参照)

#エレナドーソン
#elenadawson

商品の説明

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