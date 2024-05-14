【状態良好】dickiesディッキーズ　つなぎ　半袖　ベージュ　Lサイズ

商品の詳細

ディッキーズ 半袖のつなぎ ツナギ

オーバーオール カバーオール

Lサイズ

スレや汚れなくかなり綺麗です

裾も綺麗です



素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください

身幅60センチ

着丈 160センチ

袖丈28センチ

股下76センチ



素材

ポリエステル65%綿

コットン 35%



カラー···ベージュ

季節感···春、夏、秋