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【状態良好】dickiesディッキーズ つなぎ 半袖 ベージュ Lサイズ
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￥1989税込
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商品の詳細
ディッキーズ 半袖のつなぎ ツナギ
オーバーオール カバーオール
Lサイズ
スレや汚れなくかなり綺麗です
裾も綺麗です
素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください
身幅60センチ
着丈 160センチ
袖丈28センチ
股下76センチ
素材
ポリエステル65%綿
コットン 35%
カラー···ベージュ
季節感···春、夏、秋
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商品の説明
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