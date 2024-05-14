【状態良好】dickiesディッキーズ　つなぎ　半袖　ベージュ　Lサイズ

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ディッキーズ

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商品の詳細

ディッキーズ　半袖のつなぎ　　ツナギ
オーバーオール　カバーオール
Lサイズ
スレや汚れなくかなり綺麗です
裾も綺麗です

素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください
身幅60センチ
着丈　160センチ
袖丈28センチ
股下76センチ

素材
ポリエステル65%綿　
コットン　35%

カラー···ベージュ
季節感···春、夏、秋

商品の説明

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