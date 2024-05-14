入手困難☆激レア☆PaulSmith ポールスミス　民族柄　シャツ　サイズM

商品の詳細

袖丈...長袖



柄・デザイン...花柄/ボタニカル柄,総柄,その他



襟...レギュラーカラー



素材...綿(コットン)



シャツ種類...ネルシャツ



シャツ種類...その他



ご覧いただきありがとうございます!

ポールスミスの総柄長袖シャツになります。



滅多に出会えない希少なデザインで是非ご購入くださいませ!



価格交渉承ります!



目立った傷や汚れ、破れ等ございませんが一応古着ですのでご理解よろしくお願いいたします。



サイズM



写真のリクエストや細かい採寸、その他お問い合わせはコメント欄よりお気軽にお願いいたします。



他にもレディース、メンズの新品や古着を多数扱っておりますので是非ご覧くださいませ!



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