80s カーハート オーバーオール USA製 ホワイト エプロン付き/ダブルニー

商品の詳細

▪️一言▪️

1980年代「carhartt/カーハート」のオーバーオールです。



人気のホワイトカラーにダブルニー、エプロン付きと文句なしのディテールではないでしょうか。



少々汚れもございますがホワイトボディかつ年代を踏まえると良好な方かと。





▪️ブランド▪️

carharttカーハート





▪️カラー▪️

ホワイト





▪️年代▪️

1980年代





▪️表記サイズ▪️

unknown





▪️実寸▪️

ウエスト:43cm

腿幅:34cm

裾幅:24cm

股上:64cm

股下:82cm





▪️生産国▪️

USA製





▪️素材▪️

cotton100%





▪️状態▪️

全体的に細かい汚れが点在しております

＊古着慣れされている方は問題なく着て頂けると思います



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