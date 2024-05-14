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80s カーハート オーバーオール USA製 ホワイト エプロン付き/ダブルニー
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￥9800税込
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商品の詳細
1980年代「carhartt/カーハート」のオーバーオールです。
人気のホワイトカラーにダブルニー、エプロン付きと文句なしのディテールではないでしょうか。
少々汚れもございますがホワイトボディかつ年代を踏まえると良好な方かと。
▪️ブランド▪️
carharttカーハート
▪️カラー▪️
ホワイト
▪️年代▪️
1980年代
▪️表記サイズ▪️
unknown
▪️実寸▪️
ウエスト:43cm
腿幅:34cm
裾幅:24cm
股上:64cm
股下:82cm
▪️生産国▪️
USA製
▪️素材▪️
cotton100%
▪️状態▪️
全体的に細かい汚れが点在しております
＊古着慣れされている方は問題なく着て頂けると思います
古着ヴィンテージビンテージ
商品の説明
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