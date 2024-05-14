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未着用 needles メンズスエット
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￥7360税込
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商品の詳細
サイズ:M
カラー···カーキ
2021年に購入後、着用しないままクローゼット保管。
喫煙者、動物飼いなしです。
プロフに記載しておりますが、
価格交渉はご遠慮ください。
（あまりにも売れない場合に下げます）
商品の説明
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