未着用 needles メンズスエット

商品の詳細

未着用 needlesメンズスエット

サイズ:M

カラー···カーキ



2021年に購入後、着用しないままクローゼット保管。



喫煙者、動物飼いなしです。



プロフに記載しておりますが、

価格交渉はご遠慮ください。

（あまりにも売れない場合に下げます）