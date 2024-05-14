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未着用　needles メンズスエット

ニードルス

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

未着用　needlesメンズスエット
サイズ:M
カラー···カーキ

2021年に購入後、着用しないままクローゼット保管。

喫煙者、動物飼いなしです。

プロフに記載しておりますが、
価格交渉はご遠慮ください。
（あまりにも売れない場合に下げます）

商品の説明

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