kolor Tシャツ カラー 南青山 オープン10周年記念品 新品未使用

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商品の詳細

kolorTシャツ
・サイズ：フリー
・カラー南青山オープン10周年記念品(非売品)
・新品未使用(袋なし)

カラー···ホワイト
袖丈···半袖
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
ネック···Uネック

商品の説明

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