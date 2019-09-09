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kolor Tシャツ カラー 南青山 オープン10周年記念品 新品未使用
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商品の詳細
kolorTシャツ
・サイズ：フリー
・カラー南青山オープン10周年記念品(非売品)
・新品未使用(袋なし)
カラー···ホワイト
袖丈···半袖
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
ネック···Uネック
・サイズ：フリー
・カラー南青山オープン10周年記念品(非売品)
・新品未使用(袋なし)
カラー···ホワイト
袖丈···半袖
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
ネック···Uネック
商品の説明
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