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ポールスミス 2WAY クラッチバッグ ショルダーバッグ 黒
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￥6750税込
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商品の詳細
PAULSMITHCITYEMBOSS
ポールスミスシティエンボス2wayクラッチバッグ
メンズ、レディース共用
手持ち（クラッチバッグハンドバッグ）
肩掛け（ショルダーバッグ）
として2wayで使用できます。
☆パルメラートエンボスを施した「シティエンボス」の2WAYクラッチ。
木製のローラーを使い、革を動かしてさざ波のような細かな模様をつける英国の伝統的な製法をエンボスで表現しています。
本体には通常のレザーに比べてキズや雨、汚れに強いスプリットレザーを使用。艶のあるスムースレザーのパーツとのコンビネーションがモダンな雰囲気を漂わせます。
シーンを選ばない、シンプルで高級感のあるデザインが魅力。
底マチにはハンドルを付け、使い勝手良く仕上げました。
取り外し可能なストラップが付き、ショルダー/クラッチの2WAYで使用できのが嬉しいポイント。
内側のジップポケットにあしらったアーティストストライプのライニングがアクセントです。
A4サイズのファイルも収納でき、使い勝手に優れています。
ビジネスシーンを問わず、冠婚葬祭やパーティなど、様々なシーンで使用できるのも嬉しいポイント☆
♢カラー:BLACK（ブラック黒）
♢サイズ:縦36㎝横25㎝マチ5㎝
◼️配送1〜2日程度で発送致します。
※基本的に新品購入でない為、チャーム等の付属品の欠品については分かりかねます。写真に写っていないものは基本的に付属しませんので予めご了承ください。
※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境、照明機材等によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
※基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。
#lui's
#ハレ
#HARE
#RAGEBULE
#adidas
#VANS
#ManhattanPortage
#PaulSmith
#CalvinKlein
#COMMEdesGARÇONS
#JUNYAWATANABE
#YOHJIYAMAMOTO
#ISSEYMIYAKE
#UNDERCOVER
#sacai
#ポールスミス
#ラルフローレン
#コムデギャルソン
#メゾンキツネ
#アーペーセー
#ビームス
#シップス
ポールスミスシティエンボス2wayクラッチバッグ
メンズ、レディース共用
手持ち（クラッチバッグハンドバッグ）
肩掛け（ショルダーバッグ）
として2wayで使用できます。
☆パルメラートエンボスを施した「シティエンボス」の2WAYクラッチ。
木製のローラーを使い、革を動かしてさざ波のような細かな模様をつける英国の伝統的な製法をエンボスで表現しています。
本体には通常のレザーに比べてキズや雨、汚れに強いスプリットレザーを使用。艶のあるスムースレザーのパーツとのコンビネーションがモダンな雰囲気を漂わせます。
シーンを選ばない、シンプルで高級感のあるデザインが魅力。
底マチにはハンドルを付け、使い勝手良く仕上げました。
取り外し可能なストラップが付き、ショルダー/クラッチの2WAYで使用できのが嬉しいポイント。
内側のジップポケットにあしらったアーティストストライプのライニングがアクセントです。
A4サイズのファイルも収納でき、使い勝手に優れています。
ビジネスシーンを問わず、冠婚葬祭やパーティなど、様々なシーンで使用できるのも嬉しいポイント☆
♢カラー:BLACK（ブラック黒）
♢サイズ:縦36㎝横25㎝マチ5㎝
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※基本的に新品購入でない為、チャーム等の付属品の欠品については分かりかねます。写真に写っていないものは基本的に付属しませんので予めご了承ください。
※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境、照明機材等によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
※基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。
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商品の説明
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