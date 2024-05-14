@美品 コロンビア スーパーバックキャストウォーターショーツ d68

商品の詳細

【サイズ】

＠アメリカ・サイズ【40】

【素材】

＠ポリエステル：100%

【実寸】

【ウエスト】→47cmX2cm（平置きX2）・【股下】→23cm・【裾幅】→31cm・【股上】→30.5cm

※素人寸法の為、多少前後かと思いますがご了承ください。

【状態】

＠特にありません、綺麗な状態を保ってます。フィッシングをモチーフとした水陸両用のショートパンツです。速乾性、耐久性がある二刀流、ナイロン100%素材なので、水陸どちらでも快適に着用できますよ。

＠商品の検品は一通り行ってますが、見落としもあるかも知れません、予めご了承ください。

【買い付け輸入国：アメリカ中西部】

＠クリーニング済み。

＠実物と画像の色合いがモニターの関係や撮影時による光加減で、違う場合があります。

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