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@美品 コロンビア スーパーバックキャストウォーターショーツ d68
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￥2065税込
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商品の詳細
【サイズ】
＠アメリカ・サイズ【40】
【素材】
＠ポリエステル：100%
【実寸】
【ウエスト】→47cmX2cm（平置きX2）・【股下】→23cm・【裾幅】→31cm・【股上】→30.5cm
※素人寸法の為、多少前後かと思いますがご了承ください。
【状態】
＠特にありません、綺麗な状態を保ってます。フィッシングをモチーフとした水陸両用のショートパンツです。速乾性、耐久性がある二刀流、ナイロン100%素材なので、水陸どちらでも快適に着用できますよ。
＠商品の検品は一通り行ってますが、見落としもあるかも知れません、予めご了承ください。
【買い付け輸入国：アメリカ中西部】
＠クリーニング済み。
＠実物と画像の色合いがモニターの関係や撮影時による光加減で、違う場合があります。
#ビックサイズ
#大きいサイズ
#XL
#ワーク
#釣り
#アメカジ
#アメリカ古着
#ショーツ
#コロンビア
#カーキー
#フィッシング
#アウトドア
＠アメリカ・サイズ【40】
【素材】
＠ポリエステル：100%
【実寸】
【ウエスト】→47cmX2cm（平置きX2）・【股下】→23cm・【裾幅】→31cm・【股上】→30.5cm
※素人寸法の為、多少前後かと思いますがご了承ください。
【状態】
＠特にありません、綺麗な状態を保ってます。フィッシングをモチーフとした水陸両用のショートパンツです。速乾性、耐久性がある二刀流、ナイロン100%素材なので、水陸どちらでも快適に着用できますよ。
＠商品の検品は一通り行ってますが、見落としもあるかも知れません、予めご了承ください。
【買い付け輸入国：アメリカ中西部】
＠クリーニング済み。
＠実物と画像の色合いがモニターの関係や撮影時による光加減で、違う場合があります。
#ビックサイズ
#大きいサイズ
#XL
#ワーク
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#アメカジ
#アメリカ古着
#ショーツ
#コロンビア
#カーキー
#フィッシング
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商品の説明
@美品 コロンビア スーパーバックキャストウォーターショーツ d68
@美品 コロンビア スーパーバックキャストウォーターショーツ d68 | フリマアプリ ラクマ
@美品 コロンビア スーパーバックキャストウォーターショーツ d68
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