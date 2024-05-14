quadro uomo デニム　パンツ

商品の詳細

○サイズ（cm）

胴囲:76

総丈:99

股上:33

股下:66

腿幅:37

膝幅:30

裾幅:25



※平置き採寸です。

測り方により誤差がある場合がございます。

寸法はあくまで目安としてご参考ください。





カラー···インディゴー

丈···フルレングス

シルエット···テーパード

季節感···春、夏、秋、冬





デニムパンツ

ジーンズ

genes

ストレート

パンツ

ズボン

ボトム

ボトムス



※トラブル防止の為、購入前にプロフ確認よろしくお願いいたします。（お得情報も有ります）