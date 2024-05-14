昭和レトロ　手作りガラスライト

商品の詳細

自宅保管です。

細かい方はご遠慮下さい♪



めちゃくちゃ可愛いガラスライト

金具浮さび有ります

プラスチック日焼け有ります♪



電球はついておりませんので

自分の好きな物を付けてね



値段交渉不可です♪