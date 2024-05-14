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昭和レトロ 手作りガラスライト
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商品の詳細
自宅保管です。
細かい方はご遠慮下さい♪
めちゃくちゃ可愛いガラスライト
金具浮さび有ります
プラスチック日焼け有ります♪
電球はついておりませんので
自分の好きな物を付けてね
値段交渉不可です♪
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金具浮さび有ります
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電球はついておりませんので
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商品の説明
昭和レトロ 手作りガラスライト | www.tanozluce.com
希少 注文制作【昭和レトロ】再販 ペンダントランプ ステンドグラス ...
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昭和レトロなガラスのペンダントライト リメイク済 オレンジ系 kd27
昭和レトロなガラスのペンダントライト リメイク済 オレンジ系 kd27
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昭和レトロなガラスのペンダントライト リメイク済 オレンジ系 kd27
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