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AutoMemo S ソースネクスト AIボイスレコーダー
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商品の詳細
使用は1-2回使用しました。
本体も傷などなくほぼ新品です。
箱、説明書、保証書等あります。
動作確認しましたが問題はありませんでした。初期化済。
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#ボイスレコーダー
#文字起こし
#AI
USBケーブル
会議の議事録
本体も傷などなくほぼ新品です。
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商品の説明
ソースネクスト ｜ AutoMemo S（オートメモ）本体 ｜ AIボイスレコーダー （文字起こし機能付き）
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