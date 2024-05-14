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AutoMemo S　ソースネクスト AIボイスレコーダー

Oshape

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AutoMemo S　ソースネクスト AIボイスレコーダー
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商品の詳細

使用は1-2回使用しました。
本体も傷などなくほぼ新品です。

箱、説明書、保証書等あります。

動作確認しましたが問題はありませんでした。初期化済。

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商品の説明

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