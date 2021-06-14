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【早い者勝】Razer Blade 14 / RYZEN9-5/ RTX3080
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￥44550税込
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商品の詳細
本日限定値下げ！
■RazerBlade14(2021年モデル)
・ディスプレイ解像度QHD(2560×1440)
・CPURyzen9
・GPU RTX3080
・メモリ 16GB
・ストレージ SSD1TB
背面のロゴ光ります
キーボードやタッチパッドは綺麗です。
・持ち運びは少なかったです。
・本体天板に小さいキズが2箇所。
追記
・元箱、充電器有りのため、
合わせて発送します。
■RazerBlade14(2021年モデル)
・ディスプレイ解像度QHD(2560×1440)
・CPURyzen9
・GPU RTX3080
・メモリ 16GB
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背面のロゴ光ります
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・持ち運びは少なかったです。
・本体天板に小さいキズが2箇所。
追記
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商品の説明
Razer Blade 14 ゲーミングノートPC (14インチ QHD 165Hz/Ryzen 9 6900HX/RTX 3080 Ti/16GB RAM/1TB SSD NVMe/Win11/日本語配列) 【日本正規代理店保証品】RZ09-0427PJA3-R3J1 ブラック
Amazon.co.jp: Razer Razer Blade 14ゲームラップトップ：AMD Ryzen 9 ...
Razer Blade 14 - Ryzen 9 5900HX · RTX 3080 100W · 14.0”, QHD (2560 ...
ASCII.jp：Razerが世界初のRyzen + RTX3080搭載の14型ゲーミングノート ...
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Amazon | Razer Blade 14 ゲーミングノートPC 2021年夏モデル (14 ...
CES 2022 | Razer announces new Razer Blade 14 with a Ryzen 9 ...
Review: Razer Blade 14 (Ryzen 9 5900HX + RTX 3080 en 14
Amazon | Razer Blade 14 ゲーミングノートPC 2021年夏モデル (14 ...
Amazon | Razer Blade 14 ゲーミングノートPC 2021年夏モデル (14 ...
Buy Razer Blade 14 - QHD 165Hz - GeForce RTX 3080 Ti - Black ...
Razer Blade 14 review: Ultra-compact gaming notebook with RTX 3080
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