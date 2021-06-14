【早い者勝】Razer Blade 14 / RYZEN9-5/ RTX3080

商品の詳細

本日限定値下げ！

■RazerBlade14(2021年モデル)

・ディスプレイ解像度QHD(2560×1440)

・CPURyzen9

・GPU RTX3080

・メモリ 16GB

・ストレージ SSD1TB



背面のロゴ光ります

キーボードやタッチパッドは綺麗です。

・持ち運びは少なかったです。

・本体天板に小さいキズが2箇所。



追記

・元箱、充電器有りのため、

合わせて発送します。