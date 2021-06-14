  • 【早い者勝】Razer Blade 14 / RYZEN9-5/ RTX3080
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【早い者勝】Razer Blade 14 / RYZEN9-5/ RTX3080

レイザー

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【早い者勝】Razer Blade 14 / RYZEN9-5/ RTX3080
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商品の詳細

本日限定値下げ！
■RazerBlade14(2021年モデル)
・ディスプレイ解像度QHD(2560×1440)
・CPURyzen9
・GPU　RTX3080
・メモリ　16GB
・ストレージ　SSD1TB

　背面のロゴ光ります
　キーボードやタッチパッドは綺麗です。
・持ち運びは少なかったです。
・本体天板に小さいキズが2箇所。

追記
・元箱、充電器有りのため、
　合わせて発送します。

商品の説明

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Razer Blade 14 ゲーミングノートPC (14インチ QHD 165Hz/Ryzen 9 6900HX/RTX 3080 Ti/16GB RAM/1TB SSD NVMe/Win11/日本語配列) 【日本正規代理店保証品】RZ09-0427PJA3-R3J1 ブラック
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