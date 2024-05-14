- 当日発送
- 送料無料
XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
- 販売価格 ：
-
￥8514税込
- 獲得ポイント ：
- 239ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
(rcaコード付属)
ブラック(black)ボックス有り
◎シルバー入荷しました◎
高速回転速度静かで低振動
機械はCNC技術で製造精度と耐久性
(標準カートリッジ全仕様OK)
速度12V10800/rpm
素材スペースアルミ合金
始動電圧5V～
接続rca
ストローク4㎜
モーターXNETコアレスモーター
ハイパワーモーター
◼️ペン型カートリッジ取扱◼️箱無
⚠️⚠️お願い⚠️⚠️
【カートリッジ】でサイズお聞き下さい
(全サイズ無)(RL・RMのみ)
(在庫確認になります)
●1set(10本)2300円(同種類)
(入荷先によりメーカー色々)
●同封できる場合のみ100～500円引
(発送方法により)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✔️タトゥー関連お値下げ不可商
皆様平等にさせて頂いてますm(__)m
✔️プロフ確認宜しくお願いします
✔️コメント不要即購入大丈夫です
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
【他タトゥー関連出品中】
タトゥーマシンセット・ペン型マシン・転写液・転写紙・セットインク・インク・インクカップ・インクホルダー・グリップテープ・スキンシート(練習用)・パワーサプライ・ミキサー・バイオタッチ・アートメイクマシン
●マシンセット何種類か有●他予定
ペン型マシン・コイルマシン
プロフェッショナルマシンセット
初心者の方でも使用OK
TATTOOtattooタトゥコイルマシンタトゥーマシーンロータリーマシンマグネットマシンロータリーペン刺青針タトゥー針タトゥインク墨タトゥー墨入れ墨刺青手彫り彫り師ニードルカートリッジニードル美容眉毛眉墨アイメイクアイライナーアイラインアイブロウ唇リップリップラインリップライナータトゥーメイクbiotouchアートメイクタトゥーインク
#タトゥーマシン
#タトゥーインク
#アートメイク
商品の説明
タトゥーロータリーペン ハイブリットアート ペン型タトゥーマシン ...
売れ筋がひクリスマスプレゼント！ ワイヤレスペン型タトゥーマシン ...
X-NET タトゥーマシン ワイヤレス リチウムイオン | labiela.com
日本に ペン型タトゥーマシンタトゥーセットプロのカートリッジ ...
CHEYENNE シャイアン Hawk Pen ホーク ペン Purple
Xnetエリートワイヤレスタトゥーペン機の強力なコアレスdcモータ高速充電2000ノートpcバッテリーリチウム電池アーティストボディ
超安い】 ペン型タトゥーマシン / machine tattoo Pen その他 - www ...
Xnetエリートワイヤレスタトゥーペン機の強力なコアレスdcモータ高速充電2000ノートpcバッテリーリチウム電池アーティストボディ
TATTOO ペン型ロータリー マシーン レッド - タトゥー、刺青のことならBODY-DECO （ボディデコ）
CHEYENNE シャイアン Hawk Pen ホーク ペン - タトゥー用品通販 ...
超安い】 ペン型タトゥーマシン / machine tattoo Pen その他 - www ...
いいスタイル ペン型タトゥーマシン Pen tattoo machine その他 - vsis.lk
TATTOO ペン型ロータリー マシーン シルバー - タトゥー、刺青のこと ...
tattoomachine タトゥーマシン 刺青-
家電・スマホ・カメラ・その他・その他のデイリーランキング
-
-
-
-
3
電池が交換できる ポータブル電源
その他
￥8,170
-
4
クール
扇風機
￥25,900
-