XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン

商品の詳細

ショートタトゥーペン

(rcaコード付属)



ブラック(black)ボックス有り



◎シルバー入荷しました◎





高速回転速度静かで低振動

機械はCNC技術で製造精度と耐久性



(標準カートリッジ全仕様OK)



速度12V10800/rpm

素材スペースアルミ合金

始動電圧5V～

接続rca

ストローク4㎜

モーターXNETコアレスモーター

ハイパワーモーター









◼️ペン型カートリッジ取扱◼️箱無



⚠️⚠️お願い⚠️⚠️

【カートリッジ】でサイズお聞き下さい

(全サイズ無)(RL・RMのみ)

(在庫確認になります)



●1set(10本)2300円(同種類)

(入荷先によりメーカー色々)



●同封できる場合のみ100～500円引

(発送方法により)

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✔️タトゥー関連お値下げ不可商

皆様平等にさせて頂いてますm(__)m



✔️プロフ確認宜しくお願いします



✔️コメント不要即購入大丈夫です

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【他タトゥー関連出品中】

タトゥーマシンセット・ペン型マシン・転写液・転写紙・セットインク・インク・インクカップ・インクホルダー・グリップテープ・スキンシート(練習用)・パワーサプライ・ミキサー・バイオタッチ・アートメイクマシン



●マシンセット何種類か有●他予定

ペン型マシン・コイルマシン



プロフェッショナルマシンセット

初心者の方でも使用OK







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