  • XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
  • XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
  • XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
  • XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
  • XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
  • XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
  • XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
  • XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
  • 当日発送
  • 送料無料

XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン

Rshape

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.7239件）07
販売価格 ：

8514税込

獲得ポイント ：
239ポイント

商品がカートに追加されました
XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

ショートタトゥーペン
(rcaコード付属)

ブラック(black)ボックス有り

◎シルバー入荷しました◎


高速回転速度静かで低振動
機械はCNC技術で製造精度と耐久性

(標準カートリッジ全仕様OK)

速度12V10800/rpm
素材スペースアルミ合金
始動電圧5V～
接続rca
ストローク4㎜
モーターXNETコアレスモーター
ハイパワーモーター




◼️ペン型カートリッジ取扱◼️箱無

⚠️⚠️お願い⚠️⚠️
【カートリッジ】でサイズお聞き下さい
(全サイズ無)(RL・RMのみ)
(在庫確認になります)

●1set(10本)2300円(同種類)
(入荷先によりメーカー色々)

●同封できる場合のみ100～500円引
(発送方法により)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✔️タトゥー関連お値下げ不可商
皆様平等にさせて頂いてますm(__)m

✔️プロフ確認宜しくお願いします

✔️コメント不要即購入大丈夫です
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
【他タトゥー関連出品中】
タトゥーマシンセット・ペン型マシン・転写液・転写紙・セットインク・インク・インクカップ・インクホルダー・グリップテープ・スキンシート(練習用)・パワーサプライ・ミキサー・バイオタッチ・アートメイクマシン

●マシンセット何種類か有●他予定
ペン型マシン・コイルマシン

プロフェッショナルマシンセット
初心者の方でも使用OK



TATTOOtattooタトゥコイルマシンタトゥーマシーンロータリーマシンマグネットマシンロータリーペン刺青針タトゥー針タトゥインク墨タトゥー墨入れ墨刺青手彫り彫り師ニードルカートリッジニードル美容眉毛眉墨アイメイクアイライナーアイラインアイブロウ唇リップリップラインリップライナータトゥーメイクbiotouchアートメイクタトゥーインク
#タトゥーマシン
#タトゥーインク
#アートメイク

商品の説明

XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
タトゥーロータリーペン ハイブリットアート ペン型タトゥーマシン ...

XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
売れ筋がひクリスマスプレゼント！ ワイヤレスペン型タトゥーマシン ...

XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
X-NET タトゥーマシン ワイヤレス リチウムイオン | labiela.com

XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
日本に ペン型タトゥーマシンタトゥーセットプロのカートリッジ ...

XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
CHEYENNE シャイアン Hawk Pen ホーク ペン Purple

XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
Xnetエリートワイヤレスタトゥーペン機の強力なコアレスdcモータ高速充電2000ノートpcバッテリーリチウム電池アーティストボディ

XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
超安い】 ペン型タトゥーマシン / machine tattoo Pen その他 - www ...

XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
Xnetエリートワイヤレスタトゥーペン機の強力なコアレスdcモータ高速充電2000ノートpcバッテリーリチウム電池アーティストボディ

XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
TATTOO　ペン型ロータリー　マシーン　レッド - タトゥー、刺青のことならBODY-DECO　（ボディデコ）

XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
Xnetエリートワイヤレスタトゥーペン機の強力なコアレスdcモータ高速 ...

XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
CHEYENNE シャイアン Hawk Pen ホーク ペン - タトゥー用品通販 ...

XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
超安い】 ペン型タトゥーマシン / machine tattoo Pen その他 - www ...

XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
いいスタイル ペン型タトゥーマシン Pen tattoo machine その他 - vsis.lk

XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
TATTOO ペン型ロータリー マシーン シルバー - タトゥー、刺青のこと ...

XNET ペン型 タトゥーマシン 強力 ショート タトゥーペン ロータリーペン
tattoomachine タトゥーマシン 刺青-

家電・スマホ・カメラ・その他・その他のデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ