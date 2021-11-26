RTX 3080 10GB

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商品の詳細

人気グラフィックボードモデル···RTX3080



種類···グラフィックボード

4080に買い替えて、お譲り致します。

確認済問題なく、使っていただきます。

PCパツから外して、本体のみ発送させていただきます。