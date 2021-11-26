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RTX 3080 10GB
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商品の詳細
人気グラフィックボードモデル···RTX3080
種類···グラフィックボード
4080に買い替えて、お譲り致します。
確認済問題なく、使っていただきます。
PCパツから外して、本体のみ発送させていただきます。
種類···グラフィックボード
4080に買い替えて、お譲り致します。
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商品の説明
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