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RTX 3080 10GB

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商品の詳細

人気グラフィックボードモデル···RTX3080

種類···グラフィックボード
4080に買い替えて、お譲り致します。
確認済問題なく、使っていただきます。
PCパツから外して、本体のみ発送させていただきます。

商品の説明

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