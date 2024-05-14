Apple Pencil 第1世代 MK0C2J/A - PC周辺機器

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Apple Pencil 第1世代 MK0C2J/A
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￥2080税込
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商品の詳細
#Apple
アップルペンシル第一世代です。
新しくiPadを変えたため、使用しなくなり出品しました。約1ヶ月使用しました。
キャップに傷がありますので、4枚目の写真をご確認ください。
動作確認済み
付属品はありません。
商品の説明
Apple Pencil 第一世代 MK0C2JA - PC周辺機器
APPLE PENCIL 第一世代 MK0C2J/A - PC周辺機器
Apple Pencil 第1世代 MK0C2J/A アップルペンシル - その他
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Apple Pencil 第1世代 MK0C2J/A アップル｜Apple 通販 | ビックカメラ.com
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