Apple Pencil 第1世代 MK0C2J/A - PC周辺機器

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Apple Pencil 第1世代 MK0C2J/A

アップル

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Apple Pencil 第1世代 MK0C2J/A
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商品の詳細

ApplePencil第1世代MK0C2J/A

#Apple

アップルペンシル第一世代です。

新しくiPadを変えたため、使用しなくなり出品しました。約1ヶ月使用しました。
キャップに傷がありますので、4枚目の写真をご確認ください。

動作確認済み
付属品はありません。

商品の説明

Apple Pencil 第1世代 MK0C2J/A
Apple Pencil 第一世代 MK0C2JA - PC周辺機器

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