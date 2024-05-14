HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／墨

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

PFUHHKBProfessionalHYBRIDType-S日本語配列／墨PD-KB820BS

1年半前に購入したものですが、綺麗です。長らく使っても劣化が見られない良い商品だと思います。

箱はありませんが、有線ケーブルをお付けします。

申し訳ございませんが、値下げ交渉はご遠慮ください。



#PFU