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HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／墨

Ashape

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商品の詳細

PFUHHKBProfessionalHYBRIDType-S日本語配列／墨PD-KB820BS
1年半前に購入したものですが、綺麗です。長らく使っても劣化が見られない良い商品だと思います。
箱はありませんが、有線ケーブルをお付けします。
申し訳ございませんが、値下げ交渉はご遠慮ください。

#PFU

商品の説明

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