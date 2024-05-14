LEDベースライト 《TENQOOシリーズ》 40タイプ 直付形 W230 一般タイプ 5200lmタイプ Hf32形×2灯用定格出力形器具相当 昼白色 非調光タイプ LEKT423523N-LS9

【生産完了品】LEDベースライト 《TENQOOシリーズ》 防湿・防雨形 40タイプ 直付形 反射笠 一般タイプ 2500lmタイプ Hf32形×1灯用定格出力形器具相当 昼白色 非調光タイプ LEKTW415253N-LS9

直管形LEDベースライト（オフィス、学校、病院など向け） | 東芝 ...

東芝ライテック 人感センサー付LED蛍光灯 LET-42307Y-LD9 40形逆冨士2灯-KiCSHOP

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