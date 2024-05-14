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【動作良・美品】i3 Office,ワード,エクセル使用可！NEC 493
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商品の詳細
面倒な初期設定済みのノートパソコンです。
電源を入れればすぐに使用することができます♪
・パソコン初心者に安心のサポート付き！
基本的なパソコンの操作方法をサポートします。（Wi-Fiの接続方法、DVDの再生方法、パソコンでLINEを使う方法等）
※サポート方法：取引メッセージ。希望者はLINEや通話でのサポートも可。
・Office（オフィス）使えます！
ネット接続環境があれば、Web用のWord（ワード）、Excel（エクセル）、PowerPoint（パワーポイント）が使用可能。
・MicrosoftOffice互換ソフト「LibreOffice/リブレオフィス」インストール済み
ワード、エクセル、パワーポイントとほぼ同じように使える互換ソフトです。
ネット接続環境がなくても、使用できます。
上記2つのOfficeで学校のレポート、基本的な文書や表、プレゼン資料の作成用途であれば十分です。
・メール、インターネット、YouTube閲覧、動画、DVD、CD再生・書込可能
・HDMIケーブルで接続すれば、テレビの大画面でも視聴OK！
・CPU、メモリ、HD容量等も家庭で使用するのに十分な性能です。
【型番、仕様】
・NEC
・VKL24X
・Windows11Pro64bit
・インテルCorei37100U2.40GHz
・メモリ4GB
・HDD500GB
・DVD再生・書込可能
・USB3.0×1（左側面）、USB3.0×3（右側面）、USB3.0×1（背面）
・15.6型
・ネット環境：有線LAN、無線LAN
Wi-fi接続OK
・2018年6月製造
【状態】
美品
中古品のため多少の傷、汚れ等がありますが、使用に問題はありません。
バッテリーは、フル充電からACアダプタを抜いてYoutubeを5分視聴したところ、残り6時間5分と表示されていました。
【付属品など】
・ACアダプタ
【その他の便利ソフト】
・グーグルクローム
・LINE
・iTunes
・DVD、CD、動画、音声再生ソフト
・CD、DVDライティング（コピー）ソフト
・年賀状・宛名印刷ソフト
・ウィルス対策ソフト
・Zoom（視聴のみ可）
【保証】
■到着後7日以内にご連絡いただければ、初期不良等対応いたします。
No.493
電源を入れればすぐに使用することができます♪
・パソコン初心者に安心のサポート付き！
基本的なパソコンの操作方法をサポートします。（Wi-Fiの接続方法、DVDの再生方法、パソコンでLINEを使う方法等）
※サポート方法：取引メッセージ。希望者はLINEや通話でのサポートも可。
・Office（オフィス）使えます！
ネット接続環境があれば、Web用のWord（ワード）、Excel（エクセル）、PowerPoint（パワーポイント）が使用可能。
・MicrosoftOffice互換ソフト「LibreOffice/リブレオフィス」インストール済み
ワード、エクセル、パワーポイントとほぼ同じように使える互換ソフトです。
ネット接続環境がなくても、使用できます。
上記2つのOfficeで学校のレポート、基本的な文書や表、プレゼン資料の作成用途であれば十分です。
・メール、インターネット、YouTube閲覧、動画、DVD、CD再生・書込可能
・HDMIケーブルで接続すれば、テレビの大画面でも視聴OK！
・CPU、メモリ、HD容量等も家庭で使用するのに十分な性能です。
【型番、仕様】
・NEC
・VKL24X
・Windows11Pro64bit
・インテルCorei37100U2.40GHz
・メモリ4GB
・HDD500GB
・DVD再生・書込可能
・USB3.0×1（左側面）、USB3.0×3（右側面）、USB3.0×1（背面）
・15.6型
・ネット環境：有線LAN、無線LAN
Wi-fi接続OK
・2018年6月製造
【状態】
美品
中古品のため多少の傷、汚れ等がありますが、使用に問題はありません。
バッテリーは、フル充電からACアダプタを抜いてYoutubeを5分視聴したところ、残り6時間5分と表示されていました。
【付属品など】
・ACアダプタ
【その他の便利ソフト】
・グーグルクローム
・LINE
・iTunes
・DVD、CD、動画、音声再生ソフト
・CD、DVDライティング（コピー）ソフト
・年賀状・宛名印刷ソフト
・ウィルス対策ソフト
・Zoom（視聴のみ可）
【保証】
■到着後7日以内にご連絡いただければ、初期不良等対応いたします。
No.493
商品の説明
動作良・美品】i3 Office,ワード,エクセル使用可！NEC 493-
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