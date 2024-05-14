【動作良・美品】i3 Office,ワード,エクセル使用可！NEC 493

商品の詳細

面倒な初期設定済みのノートパソコンです。

電源を入れればすぐに使用することができます♪



・パソコン初心者に安心のサポート付き！

基本的なパソコンの操作方法をサポートします。（Wi-Fiの接続方法、DVDの再生方法、パソコンでLINEを使う方法等）

※サポート方法：取引メッセージ。希望者はLINEや通話でのサポートも可。



・Office（オフィス）使えます！

ネット接続環境があれば、Web用のWord（ワード）、Excel（エクセル）、PowerPoint（パワーポイント）が使用可能。



・MicrosoftOffice互換ソフト「LibreOffice/リブレオフィス」インストール済み

ワード、エクセル、パワーポイントとほぼ同じように使える互換ソフトです。

ネット接続環境がなくても、使用できます。



上記2つのOfficeで学校のレポート、基本的な文書や表、プレゼン資料の作成用途であれば十分です。



・メール、インターネット、YouTube閲覧、動画、DVD、CD再生・書込可能

・HDMIケーブルで接続すれば、テレビの大画面でも視聴OK！

・CPU、メモリ、HD容量等も家庭で使用するのに十分な性能です。



【型番、仕様】

・NEC

・VKL24X

・Windows11Pro64bit

・インテルCorei37100U2.40GHz

・メモリ4GB

・HDD500GB

・DVD再生・書込可能

・USB3.0×1（左側面）、USB3.0×3（右側面）、USB3.0×1（背面）

・15.6型

・ネット環境：有線LAN、無線LAN

Wi-fi接続OK

・2018年6月製造



【状態】

美品

中古品のため多少の傷、汚れ等がありますが、使用に問題はありません。

バッテリーは、フル充電からACアダプタを抜いてYoutubeを5分視聴したところ、残り6時間5分と表示されていました。



【付属品など】

・ACアダプタ



【その他の便利ソフト】

・グーグルクローム

・LINE

・iTunes

・DVD、CD、動画、音声再生ソフト

・CD、DVDライティング（コピー）ソフト

・年賀状・宛名印刷ソフト

・ウィルス対策ソフト

・Zoom（視聴のみ可）



【保証】

■到着後7日以内にご連絡いただければ、初期不良等対応いたします。

No.493