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FIFINE T669 USBコンデンサーマイク 高音質 新品 未使用
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￥1755税込
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商品の詳細
・新品、未開封
・ご購入後の配達希望日、希望時間の相談も可能です。
セット内容
説明書（日本語）
USBケーブル
ポップガード
ミニ三脚
ウインドスクリーン
アーム取り付け用クランプ
ショックマウントホルダー
マイク本体とピポットマウントホルダー
デスクトップアームスタンド（3/8→5/8変換ネジ付き）
※発送は平日のみ（土・日・祝日以外）行っております。金曜日午後から日曜日までのご注文は、翌週の月曜日の発送となります。ご了承ください。※沖縄県・その他の離島にお住まいの方は 商品代金＋送料をご相談させてください。
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#ゲーミング
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ショックマウントホルダー
マイク本体とピポットマウントホルダー
デスクトップアームスタンド（3/8→5/8変換ネジ付き）
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商品の説明
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