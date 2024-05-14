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BenQ MOBIUZ EX3415R
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￥33150税込
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商品の詳細
2023年3月に衝動買いしてしまったものの使用せずに放置していたので出品しました。
私が確認できた範囲ではドット抜けはありませんでした。
付属品は全て揃っております。
外箱に傷や凹み等が結構ございますので、ご了承の上でご購入をよろしくお願いします。
モニタサイズ···30インチ～
表面処理···ノングレア(非光沢)
解像度（規格）···UWQHD（3440x1440）
応答速度(GtoG)···1ms～2ms未満
リフレッシュレート(垂直走査周波数)···144Hz～240Hz未満
私が確認できた範囲ではドット抜けはありませんでした。
付属品は全て揃っております。
外箱に傷や凹み等が結構ございますので、ご了承の上でご購入をよろしくお願いします。
モニタサイズ···30インチ～
表面処理···ノングレア(非光沢)
解像度（規格）···UWQHD（3440x1440）
応答速度(GtoG)···1ms～2ms未満
リフレッシュレート(垂直走査周波数)···144Hz～240Hz未満
商品の説明
EX3415R
ベンキュージャパン BenQ MOBIUZ EX3415R ウルトラワイドモニター (34インチ/21:9/湾曲率1900R/IPS/3440x1440/144Hz/1ms/HDRi/HDR400/FreeSync Premium/PIP/PBP 2.1ch ...
BenQ Mobiuz EX3415R Review | PCMag
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