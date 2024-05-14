Apple Magic Keyboard US配列 MLA22LL/A - PC周辺機器

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Apple Magic Keyboard US配列 MLA22LL/A
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商品の詳細
中古です。状態は写真をご確認ください。
問題なく使用できております。買い替えのための出品です。
ケーブルや説明書などは購入時のまま未使用。箱には若干の傷があります。
写真5枚目のようにプチプチで包んで傷がつかないように配送いたします。
#Apple
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種類···キーボード
ケーブル···ワイヤレス(無線)
問題なく使用できております。買い替えのための出品です。
ケーブルや説明書などは購入時のまま未使用。箱には若干の傷があります。
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商品の説明
純正】 Magic Keyboard (英語配列) MLA22LL/A アップル｜Apple 通販 ...
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