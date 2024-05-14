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iMac G4 M6498 700MHz 動作確認済
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レア物のiMacG4です。今でもバリバリ動きます。
スペックは画像の通りです。
付属品は
・本体
・拡張キーボード
・マウス
・スピーカー
になります。
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商品の説明
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