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iMac G4 M6498 700MHz 動作確認済

アップル

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レア物のiMacG4です。今でもバリバリ動きます。

スペックは画像の通りです。

付属品は
・本体
・拡張キーボード
・マウス
・スピーカー
になります。

商品の説明

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