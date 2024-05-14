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新品 28インチ 4K液晶モニター 28M4K UHD対応ゲーミングPCモニター

Rsolid

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新品 28インチ 4K液晶モニター 28M4K UHD対応ゲーミングPCモニター
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商品の詳細

新品DEEDアグレクション28インチ4K液晶モニター[28M4K]UHD対応ゲーミングPCモニター

商品説明
DEED4K/HDR対応28インチ液晶ディスプレイ
超高画質4Kパネル搭載で美しさをそのままに

●パネルタイプTFT28型TN液晶
●画素ピッチ0.16×0.16mm
●表示領域620.93×341.28m
●最大輝度300cd/m
●コントラスト1000:1
●アスペクト比16:9
●応答速度5ms
●視野角水平170°/垂直:160'
●表示色1.073G(8bits)
●最大表示解像度3840x2160/60Hz
●入出力端子HDMI端子x2(HDMI1:2.0HDMI2:1.4)
●DP端子1.2x1
●ヘッドホン端子×1(3.5mmステレオミニジャック)
●USB電源出力端子×1(最大0.5A)
●スピーカー出力2W+2W(ステレオ)
●消費電力　最大:60Wスタンバイ時:0.5W
●入力電源100V50/60Hz1.5A

商品の詳細は必ずメーカーサイトなどでご確認ください。
※記載に誤りがある可能性もありますので、メーカーホームページで必ずご確認ください。

新品未使用品。

商品の説明

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