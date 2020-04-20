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LG UltraGear 34GN850-B 34インチ
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￥25764税込
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商品の詳細
2021年4月にアマゾンで購入
新しいモニターを購入してからは使ってません。
画面や外部に傷や破損は無く、状態は全体的に良いです。
スタンドについては未使用の状態です。
動作確認済みです。
LGゲーミングモニターディスプレイUltraGear34GN850-B34インチ/3440×1440曲面ウルトラワイド/NanoIPS/144hz/1ms(GtoG)/FreeSyncPremium/HDR/HDMI×2、DP/高さ調節
曲面ウルトラワイド(解像度3440×1440)画面のNanoIPSパネルで、応答速度1ms(GTG)/リフレッシュレート144Hzを実現した34型ゲーミングモニター
VESAが策定したDisplayHDR400や、滑らかな映像表示を可能にするAMDFreeSyncPremium、さらにNVIDIAG-SYNCcompatibleにも対応
映像信号をよりリアルタイムに表示させるDASモードや、暗いシーンや場所を明るく表示するブラックスタビライザーなどのゲーム機能
目の負担を軽減するフリッカーセーフやブルーライト低減機能も搭載
入出力端子:HDMI×2、DisplayPort×1、USB3.01up/2down/高さ調節対応(+110mm)/チルト対応(上15°~下-5°)/壁掛け対応(100×100mm)/スピーカー非搭載
ディスプレイ方式:LED
ディスプレイの種類:LED
コネクタの種類:HDMI
新しいモニターを購入してからは使ってません。
画面や外部に傷や破損は無く、状態は全体的に良いです。
スタンドについては未使用の状態です。
動作確認済みです。
LGゲーミングモニターディスプレイUltraGear34GN850-B34インチ/3440×1440曲面ウルトラワイド/NanoIPS/144hz/1ms(GtoG)/FreeSyncPremium/HDR/HDMI×2、DP/高さ調節
曲面ウルトラワイド(解像度3440×1440)画面のNanoIPSパネルで、応答速度1ms(GTG)/リフレッシュレート144Hzを実現した34型ゲーミングモニター
VESAが策定したDisplayHDR400や、滑らかな映像表示を可能にするAMDFreeSyncPremium、さらにNVIDIAG-SYNCcompatibleにも対応
映像信号をよりリアルタイムに表示させるDASモードや、暗いシーンや場所を明るく表示するブラックスタビライザーなどのゲーム機能
目の負担を軽減するフリッカーセーフやブルーライト低減機能も搭載
入出力端子:HDMI×2、DisplayPort×1、USB3.01up/2down/高さ調節対応(+110mm)/チルト対応(上15°~下-5°)/壁掛け対応(100×100mm)/スピーカー非搭載
ディスプレイ方式:LED
ディスプレイの種類:LED
コネクタの種類:HDMI
商品の説明
LG ゲーミングモニター ディスプレイ UltraGear 34GN850-B 34インチ/3440×1440 曲面ウルトラワイド/Nano IPS/144hz/1ms(GtoG)/FreeSync Premium/HDR/HDMI×2、DP/高さ調節/3年安心・無輝点保証
LG ゲーミングモニター ディスプレイ UltraGear 34GN850-B 34インチ/3440×1440 曲面ウルトラワイド/Nano IPS/144hz/1ms(GtoG)/FreeSync Premium/HDR/HDMI×2、DP/高さ調節/3年安心・無輝点保証
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