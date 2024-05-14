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Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G　単焦点レンズ

Csolid

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Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G　単焦点レンズ
Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G　単焦点レンズ
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商品の詳細

NikonAF-SNIKKOR35mmf/1.8G　単焦点レンズです。

F値1.8の明るさで、光量が少ない室内などでも手持ち撮影がしやすいレンズになります。

レンズ内に小クモリがありますが、撮影に影響はありません。

AF時にわずかな異音がしますが、正常に動作します。
気にならないレベルかと思いますが、神経質な方は購入をご遠慮ください。

フロントキャップ、リアキャップが付属しますが、フロントキャップは純正品ではありません。

商品の説明

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