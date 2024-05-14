【ジャンク】MacBook Pro 2020, Four Thunderbolt

商品の詳細

MacBookPro(13-inch,2020,Thunderbolt3ポートx4)となります。



起動出来ないのでジャンク品となります。



こちらで購入しました。

修理して使用しようとしましたが

時間が無く断念しました。



部品取りや修理できる方にお譲り致します。



中身の部品があることは確認済みです。

すり替え・抜き取り防止の為、3Nとさせてください。



不明点等ありましたらコメントのほどよろしくお願い致します。



よろしくお願い致します。



画面サイズ···13～14.4インチ



CPU種類···Corei5



OS···MacOS



メモリ···16〜31GB



SSD容量···512～999GB