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【ジャンク】MacBook Pro 2020, Four Thunderbolt
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￥16940税込
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商品の詳細
MacBookPro(13-inch,2020,Thunderbolt3ポートx4)となります。
起動出来ないのでジャンク品となります。
こちらで購入しました。
修理して使用しようとしましたが
時間が無く断念しました。
部品取りや修理できる方にお譲り致します。
中身の部品があることは確認済みです。
すり替え・抜き取り防止の為、3Nとさせてください。
不明点等ありましたらコメントのほどよろしくお願い致します。
よろしくお願い致します。
画面サイズ···13～14.4インチ
CPU種類···Corei5
OS···MacOS
メモリ···16〜31GB
SSD容量···512～999GB
起動出来ないのでジャンク品となります。
こちらで購入しました。
修理して使用しようとしましたが
時間が無く断念しました。
部品取りや修理できる方にお譲り致します。
中身の部品があることは確認済みです。
すり替え・抜き取り防止の為、3Nとさせてください。
不明点等ありましたらコメントのほどよろしくお願い致します。
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画面サイズ···13～14.4インチ
CPU種類···Corei5
OS···MacOS
メモリ···16〜31GB
SSD容量···512～999GB
商品の説明
MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports) - Technical ...
MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 Ports) / Core i5 / 2.0GHz / 16GB / SSD 512GB
MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 Ports) / Core i7 ...
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MacBook Pro (13-inch, 2018, Thunderbolt 3ポートx 4) - 技術仕様 (日本)
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MACBOOK PRO 13-inch, 2020, (Four Thunderbolt 3 ports) 2 GHz QUAD ...
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