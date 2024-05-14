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【ジャンク】MacBook Pro 2020, Four Thunderbolt

アップル

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【ジャンク】MacBook Pro 2020, Four Thunderbolt
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商品の詳細

MacBookPro(13-inch,2020,Thunderbolt3ポートx4)となります。

起動出来ないのでジャンク品となります。

こちらで購入しました。
修理して使用しようとしましたが
時間が無く断念しました。

部品取りや修理できる方にお譲り致します。

中身の部品があることは確認済みです。
すり替え・抜き取り防止の為、3Nとさせてください。

不明点等ありましたらコメントのほどよろしくお願い致します。

よろしくお願い致します。

画面サイズ···13～14.4インチ

CPU種類···Corei5

OS···MacOS

メモリ···16〜31GB

SSD容量···512～999GB

商品の説明

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