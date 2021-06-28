商品の詳細

【商品説明】

持ち運びに便利な薄型・軽量な15.6型ゲーミングノートパソコンです。



GeForceRTX3060Laptopとリフレッシュレート144Hzのゲーミング液晶パネルを搭載しています。



外出先など場所を選ばずPCゲームがやりたいという方におすすめです。



最新グラフィックス「GeForceRTX30シリーズ」搭載ですので人気のFPSゲームも快適にお楽しみいただけます。



【スペック】

ブランド：‎MSI

メーカー：‎MSICOMPUTER

シリーズ：‎GF65

製品サイズ：‎25.4x35.9x2.17cm

重量：1.86kg

型番：‎GF65-10UE-256JP

カラー：‎ブラック

ディスプレイサイズ：‎15.6インチ

解像度：1920x1080ピクセル(フルHD)

CPUブランド：Intel

CPUタイプ：Corei510500H(CometLake)

CPU速度：‎2.5GHz

プロセッサ数：‎6

メモリ容量：‎8GB

メモリタイプ：‎DDR4

ストレージ容量：‎512GB

ハードディスク種類：‎SSD

GPUブランド：NVIDIA

VRAMタイプ：‎GDDR6

OS：Windows10Home



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