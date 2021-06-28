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MSI GF65

エムエスアイ

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商品の詳細

【商品説明】
持ち運びに便利な薄型・軽量な15.6型ゲーミングノートパソコンです。

GeForceRTX3060Laptopとリフレッシュレート144Hzのゲーミング液晶パネルを搭載しています。

外出先など場所を選ばずPCゲームがやりたいという方におすすめです。

最新グラフィックス「GeForceRTX30シリーズ」搭載ですので人気のFPSゲームも快適にお楽しみいただけます。

【スペック】
ブランド：‎MSI
メーカー：‎MSICOMPUTER
シリーズ：‎GF65
製品サイズ：‎25.4x35.9x2.17cm
重量：1.86kg
型番：‎GF65-10UE-256JP
カラー：‎ブラック
ディスプレイサイズ：‎15.6インチ
解像度：1920x1080ピクセル(フルHD)
CPUブランド：Intel
CPUタイプ：Corei510500H(CometLake)
CPU速度：‎2.5GHz
プロセッサ数：‎6
メモリ容量：‎8GB
メモリタイプ：‎DDR4
ストレージ容量：‎512GB
ハードディスク種類：‎SSD
GPUブランド：NVIDIA
VRAMタイプ：‎GDDR6
OS：Windows10Home

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値下げ可能です

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商品の説明

MSI GF65
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