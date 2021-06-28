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MSI GF65
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商品の詳細
持ち運びに便利な薄型・軽量な15.6型ゲーミングノートパソコンです。
GeForceRTX3060Laptopとリフレッシュレート144Hzのゲーミング液晶パネルを搭載しています。
外出先など場所を選ばずPCゲームがやりたいという方におすすめです。
最新グラフィックス「GeForceRTX30シリーズ」搭載ですので人気のFPSゲームも快適にお楽しみいただけます。
【スペック】
ブランド：MSI
メーカー：MSICOMPUTER
シリーズ：GF65
製品サイズ：25.4x35.9x2.17cm
重量：1.86kg
型番：GF65-10UE-256JP
カラー：ブラック
ディスプレイサイズ：15.6インチ
解像度：1920x1080ピクセル(フルHD)
CPUブランド：Intel
CPUタイプ：Corei510500H(CometLake)
CPU速度：2.5GHz
プロセッサ数：6
メモリ容量：8GB
メモリタイプ：DDR4
ストレージ容量：512GB
ハードディスク種類：SSD
GPUブランド：NVIDIA
VRAMタイプ：GDDR6
OS：Windows10Home
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値下げ可能です
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商品の説明
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