b496✨VAIO/7世代/Windows11/薄型軽量/SSD✨ノートパソコン

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バイオ

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13340税込

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商品の詳細

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人気のスタイリッシュなVAIOノート！


重さ約1.06㎏の薄型軽量モデル！


7世代Corei5/SSD128GB搭載でサクサク快適動作♪


起動や処理が速いので一通りの作業も快適！


持ち運びに便利な軽量タイプをお探しの方に♪


⭕面倒な初期設定は済ませています
　電源を入れて、届いたその日から
　ご使用になれます

✨初心者安心マニュアル付。
　即決でご購入頂いた方は
新品マウスをプレゼント！

⭕️Wi-Fi・テザリングに対応

⭕ネット検索やYouTube・Netflixも大画面で！


✨こんな方にピッタリ✨

✅事務作業もネットも両方したい
✅写真や動画を保存できます

✅在宅ワークやオンライン授業に
✅ワードやエクセル、PowerPointを使いたい
✅ウィルスセキュリティが心配な方


✨インストール済み✨

✅ワード・エクセル・パワポ互換ソフト
　Libreoffice
✅LINE/インスタ等SNSアプリ

✅セキュリティ対策ソフト


［スペック］
■メーカーSONYVAIO
■OSwindows11
■Corei57200U←快適！
■カメラ付き
■4GB←快適！
■SSD128GB←新品爆速！
■13.3インチ

［付属品］

■パソコン本体
■電源ケーブル
■ACアダプタ

［状態］
使用感見受けられますが、全体的に綺麗な状態です。
バッテリー駆動可能写真をご確認ください（目安として）

⭐️ポイント⭐️

⭕SONY製人気の薄型軽量！VAIOノートパソコンになります

⭕ワード・Excelで資料作成やレポートもOK

⭕カメラ付き！ZOOM入り

⭕たくさんのアプリを開いても快適！

⭕除菌・アルコール消毒・クリーニングで
　1台1台丁寧に整備

⭕セキュリティー対策＆ウイルス対策も設定済み

⭕使い方マニュアル付きで安心！

全国送料無料！当日または翌日に発送

#空まめ＠PC←お買得ノートPCいろいろ

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★プロフィールをご確認の上
ご購入をお願い致します

★バッテリーは消耗品になりますので
　ACアダプターを繋げてご利用下さい

商品の説明

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