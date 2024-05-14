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b496✨VAIO/7世代/Windows11/薄型軽量/SSD✨ノートパソコン
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￥13340税込
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商品の詳細
⭐即購入OKになります
⭐現品限り！早い者勝ちです
人気のスタイリッシュなVAIOノート！
重さ約1.06㎏の薄型軽量モデル！
7世代Corei5/SSD128GB搭載でサクサク快適動作♪
起動や処理が速いので一通りの作業も快適！
持ち運びに便利な軽量タイプをお探しの方に♪
⭕面倒な初期設定は済ませています
電源を入れて、届いたその日から
ご使用になれます
✨初心者安心マニュアル付。
即決でご購入頂いた方は
新品マウスをプレゼント！
⭕️Wi-Fi・テザリングに対応
⭕ネット検索やYouTube・Netflixも大画面で！
✨こんな方にピッタリ✨
✅事務作業もネットも両方したい
✅写真や動画を保存できます
✅在宅ワークやオンライン授業に
✅ワードやエクセル、PowerPointを使いたい
✅ウィルスセキュリティが心配な方
✨インストール済み✨
✅ワード・エクセル・パワポ互換ソフト
Libreoffice
✅LINE/インスタ等SNSアプリ
✅セキュリティ対策ソフト
［スペック］
■メーカーSONYVAIO
■OSwindows11
■Corei57200U←快適！
■カメラ付き
■4GB←快適！
■SSD128GB←新品爆速！
■13.3インチ
［付属品］
■パソコン本体
■電源ケーブル
■ACアダプタ
［状態］
使用感見受けられますが、全体的に綺麗な状態です。
バッテリー駆動可能写真をご確認ください（目安として）
⭐️ポイント⭐️
⭕SONY製人気の薄型軽量！VAIOノートパソコンになります
⭕ワード・Excelで資料作成やレポートもOK
⭕カメラ付き！ZOOM入り
⭕たくさんのアプリを開いても快適！
⭕除菌・アルコール消毒・クリーニングで
1台1台丁寧に整備
⭕セキュリティー対策＆ウイルス対策も設定済み
⭕使い方マニュアル付きで安心！
全国送料無料！当日または翌日に発送
#空まめ＠PC←お買得ノートPCいろいろ
【お願い】
★プロフィールをご確認の上
ご購入をお願い致します
★バッテリーは消耗品になりますので
ACアダプターを繋げてご利用下さい
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商品の説明
b496✨VAIO/7世代/Windows11/薄型軽量/SSD✨ノートパソコン
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