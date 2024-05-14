b496✨VAIO/7世代/Windows11/薄型軽量/SSD✨ノートパソコン

商品の詳細

⭐即購入OKになります

⭐現品限り！早い者勝ちです



人気のスタイリッシュなVAIOノート！





重さ約1.06㎏の薄型軽量モデル！





7世代Corei5/SSD128GB搭載でサクサク快適動作♪





起動や処理が速いので一通りの作業も快適！





持ち運びに便利な軽量タイプをお探しの方に♪





⭕面倒な初期設定は済ませています

電源を入れて、届いたその日から

ご使用になれます



✨初心者安心マニュアル付。

即決でご購入頂いた方は

新品マウスをプレゼント！



⭕️Wi-Fi・テザリングに対応



⭕ネット検索やYouTube・Netflixも大画面で！





✨こんな方にピッタリ✨



✅事務作業もネットも両方したい

✅写真や動画を保存できます



✅在宅ワークやオンライン授業に

✅ワードやエクセル、PowerPointを使いたい

✅ウィルスセキュリティが心配な方





✨インストール済み✨



✅ワード・エクセル・パワポ互換ソフト

Libreoffice

✅LINE/インスタ等SNSアプリ



✅セキュリティ対策ソフト





［スペック］

■メーカーSONYVAIO

■OSwindows11

■Corei57200U←快適！

■カメラ付き

■4GB←快適！

■SSD128GB←新品爆速！

■13.3インチ



［付属品］



■パソコン本体

■電源ケーブル

■ACアダプタ



［状態］

使用感見受けられますが、全体的に綺麗な状態です。

バッテリー駆動可能写真をご確認ください（目安として）



⭐️ポイント⭐️



⭕SONY製人気の薄型軽量！VAIOノートパソコンになります



⭕ワード・Excelで資料作成やレポートもOK



⭕カメラ付き！ZOOM入り



⭕たくさんのアプリを開いても快適！



⭕除菌・アルコール消毒・クリーニングで

1台1台丁寧に整備



⭕セキュリティー対策＆ウイルス対策も設定済み



⭕使い方マニュアル付きで安心！



全国送料無料！当日または翌日に発送



#空まめ＠PC←お買得ノートPCいろいろ



【お願い】

★プロフィールをご確認の上

ご購入をお願い致します



★バッテリーは消耗品になりますので

ACアダプターを繋げてご利用下さい