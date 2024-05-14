富士通ノートPC LIFEBOOK A574/K ジャンク Windows 7

商品の詳細

富士通ノートパソコンLIFEBOOKA574/Kジャンク



返品・返金対応はできかねます

慎重にお買い上げください



古くなってきましたので、ジャンク扱いです

キーボードに文字カスレのキーがあります

すべて調べ切れていませんのでジャンク扱いです

リカバリーしました



【スペック】

【メーカー】富士通LifeBookA574/K

【CPU】Corei5-4210M2.60GHz

【メモリー】4GB

【HDD】320G

【OS】Win7Pro64bit

【液晶画面サイズ】15.6インチ(1366x768)/WXGA

【ドライブ】DVD

【USBポート】×4

【LANポート】あり



付属品は

・PC本体

・ACアダプター(互換)、電源コード

その他の品物は付属されません。



申し訳ありませんがジャンク品としての出品です。

クレームはご容赦下さい。



ご理解がある方の購入をお勧めします。

他に見落としがありました際にはご容赦ください。



中古商品の為、返品・保証やサポートはできかねますので予めご了承ください。