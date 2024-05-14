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富士通ノートPC LIFEBOOK A574/K ジャンク Windows 7

富士通

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富士通ノートPC LIFEBOOK A574/K ジャンク Windows 7
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商品の詳細

富士通ノートパソコンLIFEBOOKA574/Kジャンク

返品・返金対応はできかねます
慎重にお買い上げください

古くなってきましたので、ジャンク扱いです
キーボードに文字カスレのキーがあります
すべて調べ切れていませんのでジャンク扱いです
リカバリーしました

【スペック】
【メーカー】富士通LifeBookA574/K
【CPU】Corei5-4210M2.60GHz
【メモリー】4GB
【HDD】320G
【OS】Win7Pro64bit
【液晶画面サイズ】15.6インチ(1366x768)/WXGA
【ドライブ】DVD
【USBポート】×4
【LANポート】あり

付属品は
・PC本体
・ACアダプター(互換)、電源コード
その他の品物は付属されません。

申し訳ありませんがジャンク品としての出品です。
クレームはご容赦下さい。

ご理解がある方の購入をお勧めします。
他に見落としがありました際にはご容赦ください。

中古商品の為、返品・保証やサポートはできかねますので予めご了承ください。

商品の説明

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