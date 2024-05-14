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富士通ノートPC LIFEBOOK A574/K ジャンク Windows 7
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￥2022税込
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商品の詳細
富士通ノートパソコンLIFEBOOKA574/Kジャンク
返品・返金対応はできかねます
慎重にお買い上げください
古くなってきましたので、ジャンク扱いです
キーボードに文字カスレのキーがあります
すべて調べ切れていませんのでジャンク扱いです
リカバリーしました
【スペック】
【メーカー】富士通LifeBookA574/K
【CPU】Corei5-4210M2.60GHz
【メモリー】4GB
【HDD】320G
【OS】Win7Pro64bit
【液晶画面サイズ】15.6インチ(1366x768)/WXGA
【ドライブ】DVD
【USBポート】×4
【LANポート】あり
付属品は
・PC本体
・ACアダプター(互換)、電源コード
その他の品物は付属されません。
申し訳ありませんがジャンク品としての出品です。
クレームはご容赦下さい。
ご理解がある方の購入をお勧めします。
他に見落としがありました際にはご容赦ください。
中古商品の為、返品・保証やサポートはできかねますので予めご了承ください。
返品・返金対応はできかねます
慎重にお買い上げください
古くなってきましたので、ジャンク扱いです
キーボードに文字カスレのキーがあります
すべて調べ切れていませんのでジャンク扱いです
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【スペック】
【メーカー】富士通LifeBookA574/K
【CPU】Corei5-4210M2.60GHz
【メモリー】4GB
【HDD】320G
【OS】Win7Pro64bit
【液晶画面サイズ】15.6インチ(1366x768)/WXGA
【ドライブ】DVD
【USBポート】×4
【LANポート】あり
付属品は
・PC本体
・ACアダプター(互換)、電源コード
その他の品物は付属されません。
申し訳ありませんがジャンク品としての出品です。
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ご理解がある方の購入をお勧めします。
他に見落としがありました際にはご容赦ください。
中古商品の為、返品・保証やサポートはできかねますので予めご了承ください。
商品の説明
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中古ノートパソコン 富士通 LIFEBOOK A574/K Windows10Pro Corei3 ...
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Windows7 64bit 富士通ノートパソコン LIFEBOOK A574/HX Core i5 4300M(2.60GHz) メモリ4G マルチ WiFi USB3.0 Bluetooth Windows8.1 リカバリ付
富士通 LIFEBOOK A577/S 中古 ノートパソコン Office Win10 or Win11 ...
富士通 LIFEBOOK A574 中古ノートパソコン 日本製 【 Windows 11 】【 Office 搭載 】 メモリ 4GB / HDD 250GB / ウィルス対策ソフト付 FMV A574 /Celeron 2.0GHz/ 15.6インチ 大画面/WIFi/DVD/中古ノートパソコン
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富士通 ノートPC LIFEBOOK A574/K ジャンク i5-4210M-eastgate.mk
Windows7 64bit 富士通ノートパソコン LIFEBOOK A574/HX Core i5 4300M(2.60GHz) メモリ4G マルチ WiFi USB3.0 Bluetooth Windows8.1 リカバリ付
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Amazon.co.jp: 富士通 LIFEBOOK A574 中古ノートパソコン 日本製 ...
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