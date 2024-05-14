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純正品 Apple Magic Mouse 2 A1657 #8

アップル

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純正品 Apple Magic Mouse 2 A1657 #8
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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます♪♪

中古動作純正品AppleMagicMouse2マジックマウス2：A1657になります。

本体のみ

シリーズ名：Apple純正MagicMouse2
型番：MagicMouse2(A1657)
種類：ワイヤレス（無線）
カラー：シルバー

中古動作品ですが、擦り傷、汚れなどが少なく、全体的に結構綺麗な状態かと思いますが、あくまでも中古品なので、ご理解頂ける方のみ、ご検討をよろしくお願い致します。

コメント無し、即購入OK
どうぞ、よろしくお願い致します。

#アップル
#マウスAPPLEMAGICMOUSE2

BLUETOOTH有
color:SILVER
コードタイプ:ワイヤレス
スクロールタイプ:4−WAY
マウスタイプ:MOUSE

#Apple
#APPLE

商品の説明

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