純正品 Apple Magic Mouse 2 A1657 #8

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます♪♪



中古動作純正品AppleMagicMouse2マジックマウス2：A1657になります。



本体のみ



シリーズ名：Apple純正MagicMouse2

型番：MagicMouse2(A1657)

種類：ワイヤレス（無線）

カラー：シルバー



中古動作品ですが、擦り傷、汚れなどが少なく、全体的に結構綺麗な状態かと思いますが、あくまでも中古品なので、ご理解頂ける方のみ、ご検討をよろしくお願い致します。



コメント無し、即購入OK

どうぞ、よろしくお願い致します。



#アップル

#マウスAPPLEMAGICMOUSE2



BLUETOOTH有

color:SILVER

コードタイプ:ワイヤレス

スクロールタイプ:4−WAY

マウスタイプ:MOUSE



#Apple

#APPLE