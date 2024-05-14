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Lenovo ThinkPad X280

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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。

商品
LenovoThinkPadX280

初期化済み、動作確認済みです。

《販売対象》
・PC本体
・充電ケーブル
※箱や説明書は付属しません。


画面サイズ　　12.5インチ（1920×1080）
CPU　Corei58350U(1.7GHz)
メモリ　　8GB（増設不可）
光学ドライブ　なし
Officeなし
OS　　　　　Windows10Pro64bit
SSD　256GB空き容量209GB

その他　　　　IntelUHDGraphics620
　　　　　　　USB3.0×2
　　　　　　　USBType-C×2
　　　　　　　HDMI×1
　　　　　　　無線LAN
　　　　　　　Bluetooth
　　　　　　　内蔵カメラ

その他詳細はメーカーHPよりご確認ください。

中古品ですので、ご理解のある方のみご購入ください。
値引き交渉中でも、先に購入された方を優先します。
よろしくお願いします
画面サイズ...11～12.9インチ

商品の説明

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