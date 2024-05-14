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Lenovo ThinkPad X280
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商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます。
商品
LenovoThinkPadX280
初期化済み、動作確認済みです。
《販売対象》
・PC本体
・充電ケーブル
※箱や説明書は付属しません。
画面サイズ 12.5インチ（1920×1080）
CPU Corei58350U(1.7GHz)
メモリ 8GB（増設不可）
光学ドライブ なし
Officeなし
OS Windows10Pro64bit
SSD 256GB空き容量209GB
その他 IntelUHDGraphics620
USB3.0×2
USBType-C×2
HDMI×1
無線LAN
Bluetooth
内蔵カメラ
その他詳細はメーカーHPよりご確認ください。
中古品ですので、ご理解のある方のみご購入ください。
値引き交渉中でも、先に購入された方を優先します。
よろしくお願いします
画面サイズ...11～12.9インチ
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LenovoThinkPadX280
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・PC本体
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※箱や説明書は付属しません。
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CPU Corei58350U(1.7GHz)
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光学ドライブ なし
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SSD 256GB空き容量209GB
その他 IntelUHDGraphics620
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商品の説明
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