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【4Kモニター】　hp 27f 4K

エイチピー

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【4Kモニター】　hp 27f 4K
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商品の詳細

3年前に購入した27インチの4Kモニターです。

本体及びACアダプタ、コンセントケーブルが付属します。


表示部仕様
表示サイズ：27インチワイドؙ(表示領域:596.7mmx335.7mm）
パネルタイプ：IPS／非光沢
解像度(最大)：3840x2160(60Hz)
表示色(最大)：10.7億色
色度域：sRGBカバー率99%
視野角(水平/垂直)：178°(水平)/178°(垂直)
応答速度：14ms
調整機能
スイーベル機能：あり(左右45°)
高さ調節機能：対応（±100mm）
角度調節機能(縦方向)：対応(傾斜角度85°～106°)
VESAマウント：非対応
プラグ＆プレイ対応：あり(OSでの対応も必要となります)

モニタサイズ···24インチ～30インチ未満

表面処理···ノングレア(非光沢)

解像度（規格）···4K（3840x2160）

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#4K
#NintendoSwitch
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商品の説明

【4Kモニター】　hp 27f 4K
HP 27f 4K ディスプレイ 製品詳細 - モニター | 日本HP

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HP モニター 27インチ 4K ディスプレイ 解像度3840x2160 非光沢 IPSパネル 超薄型 省スペース HP 27f 4K （型番：5ZP65AA-AAAK）

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HP 27f 27インチ 4Kモニター 【上品】 www.coopetarrazu.com

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HP 27f 4K ディスプレイ ① smcint.com

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