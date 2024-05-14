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Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G 単焦点レンズ
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￥3145税込
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商品の詳細
型番：AF-SDX
付属品
レンズ本体
レンズキャップ
レンズフード
中古品ですが購入してから数回しか使用していません。AF良好です。動作確認済
商品の説明
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