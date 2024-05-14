☆★美品★☆ TOSHIBA dynabook B75/DN

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商品の詳細

機種名:DynabookB75/DN
OS:Windows11Pro64bit
CPU種類:Corei78650U
SSD容量:512GB(新品)
メモリ:16GB(8GB新品)
画面サイズ:15.6型
解像度:1920×1080ノングレア
光学ドライブ:DVD-ROM
ネットワーク:有線LAN・無線LAN
Webカメラ:無
Bluetooth:有
USBポート:3.0×4
カードスロット:有
付属品:ACアダプター・電源ケーブル


・初期設定やWindowsUpdateは済ませておりますので電源を入れれば直ぐにご使用出来ます。

・LibreOfficeをインストールしておきますの
でお使いください。

・付属品はACアダプター・電源ケーブルのみ
となります。

✴️お読み下さい✴️
画面には目立つ傷や汚れ・シミは見られません。
躯体は天板・キーボード・底面に軽度のスレが見受けられます。
私観として軽度な使用感はありますが、中古品としては綺麗な良い状態であると思います。

中古品（バッテリー含む)と言う事を良くご理解の上ご購入をお願いします。
CPU種類...Corei7
OS...Windows11
メモリ...16〜31GB
SSD容量...512～999GB

商品の説明

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