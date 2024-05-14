☆★美品★☆ TOSHIBA dynabook B75/DN

商品の詳細

機種名:DynabookB75/DN

OS:Windows11Pro64bit

CPU種類:Corei78650U

SSD容量:512GB(新品)

メモリ:16GB(8GB新品)

画面サイズ:15.6型

解像度:1920×1080ノングレア

光学ドライブ:DVD-ROM

ネットワーク:有線LAN・無線LAN

Webカメラ:無

Bluetooth:有

USBポート:3.0×4

カードスロット:有

付属品:ACアダプター・電源ケーブル





・初期設定やWindowsUpdateは済ませておりますので電源を入れれば直ぐにご使用出来ます。



・LibreOfficeをインストールしておきますの

でお使いください。



・付属品はACアダプター・電源ケーブルのみ

となります。



✴️お読み下さい✴️

画面には目立つ傷や汚れ・シミは見られません。

躯体は天板・キーボード・底面に軽度のスレが見受けられます。

私観として軽度な使用感はありますが、中古品としては綺麗な良い状態であると思います。



中古品（バッテリー含む)と言う事を良くご理解の上ご購入をお願いします。

CPU種類...Corei7

OS...Windows11

メモリ...16〜31GB

SSD容量...512～999GB