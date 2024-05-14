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Nikon Z TELECONVERTER TC-2.0x
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￥22570税込
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商品の詳細
2022年6月に購入しました。
400mmF4.5に付けて数回使用しました。
防湿ケースで保管しています。
400mmF4.5には、もっぱらTC-1.4xをつけて使用していて、
本レンズの使用頻度が低いので、出品します。
400mmF4.5に付けて数回使用しました。
防湿ケースで保管しています。
400mmF4.5には、もっぱらTC-1.4xをつけて使用していて、
本レンズの使用頻度が低いので、出品します。
商品の説明
Z TELECONVERTER TC-2.0x - 概要 | NIKKORレンズ | ニコンイメージング
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