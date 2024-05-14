  • 【karakumaさま専用】SONY VAIO パールホワイト: S134
  • 【karakumaさま専用】SONY VAIO パールホワイト: S134
  • 【karakumaさま専用】SONY VAIO パールホワイト: S134
  • 【karakumaさま専用】SONY VAIO パールホワイト: S134
  • 【karakumaさま専用】SONY VAIO パールホワイト: S134
  • 【karakumaさま専用】SONY VAIO パールホワイト: S134
  • 【karakumaさま専用】SONY VAIO パールホワイト: S134
  • 【karakumaさま専用】SONY VAIO パールホワイト: S134
  • 【karakumaさま専用】SONY VAIO パールホワイト: S134
  • 【karakumaさま専用】SONY VAIO パールホワイト: S134
【karakumaさま専用】SONY VAIO パールホワイト: S134
  • 当日発送
  • 送料無料

【karakumaさま専用】SONY VAIO パールホワイト: S134

バイオ

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.8273件）07
販売価格 ：

20724税込

獲得ポイント ：
273ポイント

商品がカートに追加されました
【karakumaさま専用】SONY VAIO パールホワイト: S134
【karakumaさま専用】SONY VAIO パールホワイト: S134
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

★フォローしていただけると、1000円割引+マウスプレゼントさせていただきます。必ず購入前にコメントでお知らせください（期間限定）★


大人気SONYVAIOシリーズ。最上級Corei7搭載で大型液晶15.5インチです。色は品のよい人気のパールホワイト

本体内に大容量1TBのSSDを内蔵し、さらに外付けの大容量1TBハードディスクもついてます

１点限り

他スペックのPCはこちら☟
#パソコン初心者教室★フォロワー割引あり

スペック

【OS】
最新Windows11認証済

【CPU】
IntelCorei73630QM

【メモリ（新品）】
余裕の16GB

【SSD（新品）】
爆速＆大容量の1000GB(1TB)

【HDD】
大容量1000GB(1TB)　※外付

【画面サイズ】
15.5インチ

【カメラ】
WEBカメラ

【WIFI】
高速無線通信

【インターフェイス】
USB×4スロット/SDカードスロット/ヘッドホン端子/マイク端子/HDMI端子/VGA/LAN端子

【ドライブ】
ブルーレイ＆DVDスーパーマルチドライブ

【カラー】
パールホワイト

【サイズ】
約372x256x35mm

【バッテリー駆動】
3時間39分（Windows記載)

【付属品】
ACアダプター、1TBハードディスク（USB接続）


インストール済みの便利なアプリ

【オフィス】
Microsoft365office
☛マイクロソフトのメールアドレスがあれば、オンラインで、Word、Excel、PowerPointなどを無料で継続的に利用可能。デスクトップにあるアイコンをクリックするだけ

LibreOffice最新版（MSOffice互換性あり）
☛多くの官公庁で公式に利用されているオフィスアプリ。Writer（ワープロ）、Calc（表計算）、Impress（プレゼンテーション）など

【ブラウザ】
GoogleChrome、MicrosoftEdge

【ウィルス対策】
WindowsDifender

【コミュニケーション】
LINE、ZOOM、SKYPE

【エンターテインメント】
iTunes、Spotify、Kindle

【動画編集】
Shotcut
プロ向けのような機能を持つ動画編集ソフト

他にもたくさん

商品の説明

大きさ・軽さ・性能のバランスに優れたモバイルPC「VAIO S13」発表 ...
大きさ・軽さ・性能のバランスに優れたモバイルPC「VAIO S13」発表 ...
Core i7 qm cpuの通販 1,000点以上 | フリマアプリ ラクマ
Core i7 qm cpuの通販 1,000点以上 | フリマアプリ ラクマ
VAIO S13 (2023年9月発売モデル)｜VAIO公式 オンラインストア｜VAIO STORE
VAIO S13 (2023年9月発売モデル)｜VAIO公式 オンラインストア｜VAIO STORE
大きさ・軽さ・性能のバランスに優れたモバイルPC「VAIO S13」発表 ...
大きさ・軽さ・性能のバランスに優れたモバイルPC「VAIO S13」発表 ...
VAIO（パーソナルコンピューター） | ソニー | VAIO（パーソナル ...
VAIO（パーソナルコンピューター） | ソニー | VAIO（パーソナル ...
バイオW PCV-W500 パールホワイト SONY | インバースネット株式会社
バイオW PCV-W500 パールホワイト SONY | インバースネット株式会社
VAIO S13 (2023年9月発売モデル)｜VAIO公式 オンラインストア｜VAIO STORE
VAIO S13 (2023年9月発売モデル)｜VAIO公式 オンラインストア｜VAIO STORE
Core i7 qm cpuの通販 1,000点以上 | フリマアプリ ラクマ
Core i7 qm cpuの通販 1,000点以上 | フリマアプリ ラクマ
Core i7 qm cpuの通販 1,000点以上 | フリマアプリ ラクマ
Core i7 qm cpuの通販 1,000点以上 | フリマアプリ ラクマ
ノートパソコン ssd i5 HP 450 g3 メモリ 8GB ssd搭載 最上の品質な ...
ノートパソコン ssd i5 HP 450 g3 メモリ 8GB ssd搭載 最上の品質な ...
自作キーボード corne コルネ tilting-tentingケース 最低価格の 49.0 ...
自作キーボード corne コルネ tilting-tentingケース 最低価格の 49.0 ...
VAIO S13 (2023年9月発売モデル)｜VAIO公式 オンラインストア｜VAIO STORE
VAIO S13 (2023年9月発売モデル)｜VAIO公式 オンラインストア｜VAIO STORE
Core i7 qm cpuの通販 1,000点以上 | フリマアプリ ラクマ
Core i7 qm cpuの通販 1,000点以上 | フリマアプリ ラクマ
Core i7 qm cpuの通販 1,000点以上 | フリマアプリ ラクマ
Core i7 qm cpuの通販 1,000点以上 | フリマアプリ ラクマ
2020年秋デビューの新色！ VAIO S15 ホワイト を写真で紹介します！
2020年秋デビューの新色！ VAIO S15 ホワイト を写真で紹介します！

家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・ノートPCのデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ