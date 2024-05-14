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【karakumaさま専用】SONY VAIO パールホワイト: S134
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￥20724税込
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商品の詳細
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大人気SONYVAIOシリーズ。最上級Corei7搭載で大型液晶15.5インチです。色は品のよい人気のパールホワイト
本体内に大容量1TBのSSDを内蔵し、さらに外付けの大容量1TBハードディスクもついてます
１点限り
他スペックのPCはこちら☟
#パソコン初心者教室★フォロワー割引あり
スペック
【OS】
最新Windows11認証済
【CPU】
IntelCorei73630QM
【メモリ（新品）】
余裕の16GB
【SSD（新品）】
爆速＆大容量の1000GB(1TB)
【HDD】
大容量1000GB(1TB) ※外付
【画面サイズ】
15.5インチ
【カメラ】
WEBカメラ
【WIFI】
高速無線通信
【インターフェイス】
USB×4スロット/SDカードスロット/ヘッドホン端子/マイク端子/HDMI端子/VGA/LAN端子
【ドライブ】
ブルーレイ＆DVDスーパーマルチドライブ
【カラー】
パールホワイト
【サイズ】
約372x256x35mm
【バッテリー駆動】
3時間39分（Windows記載)
【付属品】
ACアダプター、1TBハードディスク（USB接続）
インストール済みの便利なアプリ
【オフィス】
Microsoft365office
☛マイクロソフトのメールアドレスがあれば、オンラインで、Word、Excel、PowerPointなどを無料で継続的に利用可能。デスクトップにあるアイコンをクリックするだけ
LibreOffice最新版（MSOffice互換性あり）
☛多くの官公庁で公式に利用されているオフィスアプリ。Writer（ワープロ）、Calc（表計算）、Impress（プレゼンテーション）など
【ブラウザ】
GoogleChrome、MicrosoftEdge
【ウィルス対策】
WindowsDifender
【コミュニケーション】
LINE、ZOOM、SKYPE
【エンターテインメント】
iTunes、Spotify、Kindle
【動画編集】
Shotcut
プロ向けのような機能を持つ動画編集ソフト
他にもたくさん
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【OS】
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【CPU】
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【メモリ（新品）】
余裕の16GB
【SSD（新品）】
爆速＆大容量の1000GB(1TB)
【HDD】
大容量1000GB(1TB) ※外付
【画面サイズ】
15.5インチ
【カメラ】
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USB×4スロット/SDカードスロット/ヘッドホン端子/マイク端子/HDMI端子/VGA/LAN端子
【ドライブ】
ブルーレイ＆DVDスーパーマルチドライブ
【カラー】
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【サイズ】
約372x256x35mm
【バッテリー駆動】
3時間39分（Windows記載)
【付属品】
ACアダプター、1TBハードディスク（USB接続）
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☛多くの官公庁で公式に利用されているオフィスアプリ。Writer（ワープロ）、Calc（表計算）、Impress（プレゼンテーション）など
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【ウィルス対策】
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商品の説明
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