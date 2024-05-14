【karakumaさま専用】SONY VAIO パールホワイト: S134

商品の詳細

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大人気SONYVAIOシリーズ。最上級Corei7搭載で大型液晶15.5インチです。色は品のよい人気のパールホワイト



本体内に大容量1TBのSSDを内蔵し、さらに外付けの大容量1TBハードディスクもついてます



１点限り



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スペック



【OS】

最新Windows11認証済



【CPU】

IntelCorei73630QM



【メモリ（新品）】

余裕の16GB



【SSD（新品）】

爆速＆大容量の1000GB(1TB)



【HDD】

大容量1000GB(1TB) ※外付



【画面サイズ】

15.5インチ



【カメラ】

WEBカメラ



【WIFI】

高速無線通信



【インターフェイス】

USB×4スロット/SDカードスロット/ヘッドホン端子/マイク端子/HDMI端子/VGA/LAN端子



【ドライブ】

ブルーレイ＆DVDスーパーマルチドライブ



【カラー】

パールホワイト



【サイズ】

約372x256x35mm



【バッテリー駆動】

3時間39分（Windows記載)



【付属品】

ACアダプター、1TBハードディスク（USB接続）





インストール済みの便利なアプリ



【オフィス】

Microsoft365office

☛マイクロソフトのメールアドレスがあれば、オンラインで、Word、Excel、PowerPointなどを無料で継続的に利用可能。デスクトップにあるアイコンをクリックするだけ



LibreOffice最新版（MSOffice互換性あり）

☛多くの官公庁で公式に利用されているオフィスアプリ。Writer（ワープロ）、Calc（表計算）、Impress（プレゼンテーション）など



【ブラウザ】

GoogleChrome、MicrosoftEdge



【ウィルス対策】

WindowsDifender



【コミュニケーション】

LINE、ZOOM、SKYPE



【エンターテインメント】

iTunes、Spotify、Kindle



【動画編集】

Shotcut

プロ向けのような機能を持つ動画編集ソフト



他にもたくさん