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富士通 Celsius W510 Core i3-2100 ワークステーション
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￥3822税込
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商品の詳細
富士通のワークステーションです
使用しなくなり押入れに眠っていたので出品します。
質問などございましたら、気軽にお願いします。
★仕様
・CELSIUSW510
・OS：Windows7Professional64bit（リカバリ済）
・CPU：Intelcorei3-2100
・メモリ：8GB
・ストレージ：HDD500GB
・付属品：電源ケーブルのみ
中古品の為、多少の傷等があります。
完璧なもの細かい傷等気になられる方はご遠慮ください。
※発送は基本土日祝日の対応となります。予めご了承ください。
ヤマト運輸140～160サイズで発送予定
#富士通
#CELSIUS
#ワークステーション
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★仕様
・CELSIUSW510
・OS：Windows7Professional64bit（リカバリ済）
・CPU：Intelcorei3-2100
・メモリ：8GB
・ストレージ：HDD500GB
・付属品：電源ケーブルのみ
中古品の為、多少の傷等があります。
完璧なもの細かい傷等気になられる方はご遠慮ください。
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#富士通
#CELSIUS
#ワークステーション
商品の説明
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