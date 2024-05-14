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SONY nasne 500GB ジャンク ACアダプタ カード
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商品の詳細
種類···NAS(ネットワークHDD)
ケーブル···有線
通電はするものの、HDDに異常が出ているようで、nasneが起動しない状態です。修理ができる方、パーツ取りにいかがでしょうか。
付属品はACアダプタと視聴用カードです。
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通電はするものの、HDDに異常が出ているようで、nasneが起動しない状態です。修理ができる方、パーツ取りにいかがでしょうか。
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商品の説明
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