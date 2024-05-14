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SONY nasne 500GB ジャンク　ACアダプタ　カード
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SONY nasne 500GB ジャンク　ACアダプタ　カード

ソニー

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SONY nasne 500GB ジャンク　ACアダプタ　カード
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

種類···NAS(ネットワークHDD)

ケーブル···有線

通電はするものの、HDDに異常が出ているようで、nasneが起動しない状態です。修理ができる方、パーツ取りにいかがでしょうか。
付属品はACアダプタと視聴用カードです。

商品の説明

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