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BLACKWIDOW X CHROMA
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商品の詳細
RazerBLACKWIDOWXCHROMA
PLATFORM:COMPUTER
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
英語配列ですのでご注意ください。使用回数は少なく、洗浄、キーヒンジアーム部分はグリスアップをし保管しておりました。
中古品ですのでご理解いただける方のみご購入お願いします。
#Razer
#レイザー
#ゲーミングキーボード
種類···キーボード
PLATFORM:COMPUTER
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
英語配列ですのでご注意ください。使用回数は少なく、洗浄、キーヒンジアーム部分はグリスアップをし保管しておりました。
中古品ですのでご理解いただける方のみご購入お願いします。
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#ゲーミングキーボード
種類···キーボード
商品の説明
Razer BlackWidow X Chroma JP 日本語配列版 マルチライティングゲーミングキーボード 【日本正規代理店保証品】 RZ03-01761000-R3J1
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