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BLACKWIDOW X CHROMA

レイザー

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商品の詳細

RazerBLACKWIDOWXCHROMA

PLATFORM:COMPUTER
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK

英語配列ですのでご注意ください。使用回数は少なく、洗浄、キーヒンジアーム部分はグリスアップをし保管しておりました。
中古品ですのでご理解いただける方のみご購入お願いします。

#Razer
#レイザー
#ゲーミングキーボード

種類···キーボード

商品の説明

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