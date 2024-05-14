WD40EZRZ 内蔵HDD SATA接続 WD Blue 4TB - ノートPC

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ストレージ標準のその先へ

多彩なストレージ容量を備えたWDBlueドライブでお使いのPCストレージを強化しましょう。WDBlueドライブは、デスクトップやオールインワンPC向けに作られたブランドです。



箱はREDで使っていました物ですので、中身はBLUEです

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