WD40EZRZ 内蔵HDD SATA接続 WD Blue 4TB - ノートPC

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WD40EZRZ 内蔵HDD SATA接続 WD Blue 4TB

Csolid

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WD40EZRZ 内蔵HDD SATA接続 WD Blue 4TB
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多彩なストレージ容量を備えたWDBlueドライブでお使いのPCストレージを強化しましょう。WDBlueドライブは、デスクトップやオールインワンPC向けに作られたブランドです。

箱はREDで使っていました物ですので、中身はBLUEです
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商品の説明

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