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Nikon NIKKOR 28mm f3.5
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商品の詳細
光学並品問題ありません。
軽くなっています。グリスアップをおすすめします。
トラブル防止のため初心者の方の購入はお断りします。
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商品の説明
Nikon NIKKOR 28mm f3.5
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