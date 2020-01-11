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Nikon NIKKOR 28mm f3.5

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Nikon NIKKOR 28mm f3.5
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商品の詳細

光学並品問題ありません。
軽くなっています。グリスアップをおすすめします。

トラブル防止のため初心者の方の購入はお断りします。

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Nikkor 28mm f3.5 (S)
Nikon NIKKOR 28mm f3.5Nikkor 28mm f3.5 (S)
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