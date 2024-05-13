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Logicool G502RGBHR BLACK
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商品の詳細
#LogitechInternational
#Logicool
種類···マウス
ケーブル···有線
ちょっと汚れてます。
けど1週間くらいしか使わないで置いてありました。すーぐ送ります。
返金とか交換はしないよ
箱はあるけどマウスが入ってたプラスチックの枠？みたいのと重りは無いです。すいません。
値下げ交渉もどんどんしてください！
商品の説明
Logicool G ロジクール G USB ゲーミングマウス 有線 G502 HERO 25Kセンサー 11個プログラムボタン LIGHTSYNC RGB FPS/MMO/RPG G502RGBhr 国内正規品 【 ファイナルファンタジーXIV 推奨周辺機器 】 ブラック
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