Logicool G502RGBHR BLACK

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商品の詳細

LogicoolG502RGBHRBLACK



#LogitechInternational

#Logicool





種類···マウス



ケーブル···有線



ちょっと汚れてます。

けど1週間くらいしか使わないで置いてありました。すーぐ送ります。

返金とか交換はしないよ

箱はあるけどマウスが入ってたプラスチックの枠？みたいのと重りは無いです。すいません。



値下げ交渉もどんどんしてください！