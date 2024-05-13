【新品】100W PDパワーデリバリー電源　 急速充電器 ACアダプター　充電器

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商品の詳細

#smileの掘り出しもの



※動作未確認です。



大きめPDパワーデリバリー・タイプC



PDパワーデリバリー電源

USBタイプC

入力ブレード折りたたみ式

ブラックとホワイトあり

DC5V、9V、12V、15V、20V





100WPDパワーデリバリー電源 急速充電器ACアダプター 充電器





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