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【新品】100W PDパワーデリバリー電源　 急速充電器 ACアダプター　充電器

Isolid

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商品の詳細

#smileの掘り出しもの

※動作未確認です。

大きめPDパワーデリバリー・タイプC

PDパワーデリバリー電源
USBタイプC
入力ブレード折りたたみ式
ブラックとホワイトあり
DC5V、9V、12V、15V、20V


100WPDパワーデリバリー電源　急速充電器ACアダプター　充電器


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商品の説明

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