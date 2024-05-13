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batis40mm zeiss f2

カールツァイス

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32682税込

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batis40mm zeiss f2
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

機材整理のため出品いたします！
購入後は防湿庫で保管していました！
よろしくお願いします☺️


マウント···αEマウント系

フルサイズ対応···フルサイズ対応可
開放F値···2.0～2.5未満
焦点距離···18mm～70mm未満

・batis40
・高澤けーすけ

商品の説明

batis40mm zeiss f2
(新品)Carl Zeiss (カールツァイス) Batis 40mm F2 CF（ソニーE用/フルサイズ対応）（商品ID：4047865800686）詳細ページ | デジタルカメラ、ミラーレスカメラ、交換レンズの総合サイト｜マップカメラ
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