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Razer ORBWEAVER 左手用キーボード
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￥1950税込
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商品の詳細
こちらはRazer製の左手キーボードになります。
新たなデバイスを購入したため、出品となります。
動作確認済み商品です。
PLATFORM:COMPUTER
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
#Razer
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商品の説明
Razer Orbweaver Chroma マルチライティングメカニカル左手用キーパッド 【日本正規代理店保証品】 RZ07-01440100-R3M1
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