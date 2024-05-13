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Razer ORBWEAVER 左手用キーボード

Ysolid

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Razer ORBWEAVER 左手用キーボード
Razer ORBWEAVER 左手用キーボード
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商品の詳細

RazerORBWEAVER

こちらはRazer製の左手キーボードになります。
新たなデバイスを購入したため、出品となります。
動作確認済み商品です。

PLATFORM:COMPUTER
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK

#Razer
#Razer

商品の説明

Razer ORBWEAVER 左手用キーボード
Razer Orbweaver Chroma マルチライティングメカニカル左手用キーパッド 【日本正規代理店保証品】 RZ07-01440100-R3M1

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